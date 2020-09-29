Trabzon, ihracattan 8 ayda 676.8 milyon dolar kazandı

DKİB'e göre, Trabzon'dan yılın ocak-ağustos döneminde 676 milyon 776 bin 417 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan 676 milyon 776 bin 417 dolar kazanç elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kentten yılın 8 ayında 117 ülkeye 306 bin 997 tonluk ihracat gerçekleştirildi.

İTALYA, ALMANYA VE RUSYA, TRABZON’UN ANA PAZARI OLDU

İtalya, Almanya ve Rusya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Trabzon'dan bu dönemde İtalya'ya 118 milyon 869 bin 537, Almanya'ya 95 milyon 366 bin 846 ve Rusya'ya da 88 milyon 341 bin 504 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TRABZON’UN İHRACAT NOKTALARINA YENİLERİ KATILDI

Önceki dönemden farklı olarak Gana, Paraguay, Nikaragua, Yemen, Cibuti, Uganda, Bahreyn, Suriye, Nijerya, Honduras, Hırvatistan, Mauritius, Kenya, Jamaika ve Moritanya da ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yer aldı.

FINDIK VE MAMULLERİ İLK SIRADA YER ALDI

Kentten yapılan ihracatta 467 milyon 491 bin 657 dolarla fındık ve mamulleri başı çekti.

Fındık ve mamulleri ihracatını 85 milyon 166 bin 875 dolarla yaş meyve ve sebze, 54 milyon 75 bin 869 dolarla su ürünleri ve mamulleri ihracatı takip etti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, kentten bu dönemde 117 ülkeye 26 sektörden ihracat yapıldığını aktararak, "Söz konusu dönemde fındık ve mamulleri ihracatı değer olarak yüzde 6 artarken, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 8, su ürünleri ve mamulleri ihracatı da yüzde 50 arttı. Gerek ihracat yapılan ülke çeşitliliğimizin gerekse ihracat potansiyelimizin ilerleyen günlerde artışını sürdüreceğine inanıyoruz. Beklentimiz yüksek." dedi.