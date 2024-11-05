Trabzon kuymağı coğrafi işaret belgesi aldı

AA

Trabzon kuymağı, Türkiye genelinde hemen herkesin tattığı ve sevdiği bir kahvaltılık ürünken, anavatanı olan ilde tescillenmesi memnuniyetle karşılandı.

Trabzon'un yöresel ürünlerinin 13. coğrafi işaret tescil belgesi, Trabzon kuymağı için alındı.

Trabzon kuymağının, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) başvurusu sonucu 2 Ekim'de coğrafi işaret tescil belgesi alması dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.



Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, "Çin, en fazla coğrafi işarete sahip ülke dünyada ama Türkiye olarak biz ikinci sırada yer alıyoruz." dedi.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kuymağın yüzyıllardır yapıldığını belirterek, ürünün coğrafi işaretle tescillenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜRKİYE'DE 1.200 ÜRÜN TESCİL ALDI

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Geçiş Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler Bölümü Direktörü Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye'de coğrafi işaret tesciliyle ilgili çok büyük mesafe katedildiğini vurgulayarak, "1.200'ün üzerinde tescil, Avrupa komisyonunda 28 tescil ve bugün burada yapılan Trabzon kuymağıyla ilgili belge töreni son derece önemli." dedi.

"AVRUPA'DA EN FAZLA COĞRAFİ TESCİLE SAHİP ÜLKEYİZ"

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak da Trabzon telkarisi ve hasırı, Çarşıbaşı keşanı, Akçaabat köftesi, Trabzon kazaziyesi, Hamsiköy sütlacı, Sürmene bıçağı, Vakfıkebir ekmeği, Tonya tereyağı, Sürmene pidesi, Yomra elması, Vakfıkebir kürek peyniri, Arsin Foşa fındığı ve Trabzon kuymağıyla kentin, coğrafi işaret tescilli 13 ürünü olduğunu aktardı.

TONYA TEREYAĞI TESCİLİ YOLDA

Tonya tereyağı için AB başvurusu olduğunu belirten Durak, bununla ilgili süreci de takip edeceklerini kaydetti.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Arsin Foşa fındığı, Sürmene bıçağı ve telkariyi Avrupa'da tescil ettirmek için çalışma yaptıklarını anlattı.