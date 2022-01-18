Trabzon ve Rize'den 12 ülkeye Türk somonu ihracatı

Trabzon ve Rize'de faaliyet gösteren firmalar dünyanın 12 ülkesine 6 bin 776 ton Türk somonu ihraç edilerek 35,5 milyon dolar gelir getirme başarısını sağladı.

Yurt dışı pazarlarda Türk somonu olarak marka haline gelen "gökkuşağı alabalığı" ihracatının hız kesmeden devam ediyor.

Trabzon ve Rize'den 2021 yılında 12 ülkeye 6 bin 776 ton karşılığı 35,5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi.

SOMON BALIĞININ EN BÜYÜK PAZARI RUSYA, ÇİN, JAPONYA VE VİETNAM

En büyük pazarın sırasıyla Rusya Federasyonu, Vietnam, Japonya ve Çin olduğu kaydedildi.

"UZAK PAZARLARA HİTAP ETMEK ÖNEMLİ"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yeni ihraç pazarları arasında ABD, Kanada ve Tayland gibi uzak pazarların yer almasının önemli olduğunu bildirdi.

"TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Gürdoğan, yaşanan olumlu gelişmelere rağmen somon yetiştiriciliğinde halen bürokrasi ve kamu kurumları kaynaklı sorunların bulunduğunu belirterek, yurt dışından büyük talep alındığını ancak mevcut üretimin yani kafes yetiştiriciliğinin talebi karşılayamadığını ifade etti.