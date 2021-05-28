Trabzon’da balık fiyatları el yakıyor

Trabzon’da son günlerde balık fiyatlarının çok yüksek olması hem balık hali esnafını hem de tüketiciyi olumsuz etkiliyor.

Tezgahlarda iri istavritin kilosu 60 liradan, barbunun ise 70 liradan satılırken balıkçılar da tüketiciler de durumdan pek memnun gözükmüyor. Balık fiyatları yüksek olunca da balık hali en sessiz günlerini yaşıyor.

“İSTAVRİTİN FİYATI HİÇ BU KADAR YÜKSEK OLMAMIŞTI”

Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık sektörüyle uğraşan Yakup Bektaşoğlu, istavritin fiyatının hiç bu kadar yüksek olduğunu görmediğini belirterek vatandaşın da balığa pek rağbet etmediğini söyledi.

“BALIK PAHALI OLDUĞU İÇİN VATANDAŞ PEK RAĞBET ETMİYOR”

İri istavritin kilosu 60, iri barbunun ise 70 liradan satıldığını belirten Bektaşoğlu, “Şu anda tezgahımızda barbun, istavrit, mezgit, alabalık ve somon gibi balık çeşitlerimiz bulunuyor. Ağırlıklı olarak istavrit ve barbun bulunuyor. Bu sıralar balık pahalı olduğu için vatandaş pek rağbet etmiyor.

“İSTAVRİTİN KİLOSU 25-40 LİRA, İRİSİNİN KİLOSU İSE 60 LİRA”

İstavritin kilosu 25-40 lira arasında değişiyor ancak irisinin kilosu 60 lirayı görmüş durumda. Satışlarımız beklediğimiz gibi değil. Balık gelmeyince bazı balık tezgahları sebze ve meyve satışına yöneldi, bazı tezgahlar da kapatmış durumda.

EYLÜL AYINI BEKLİYORUZ

Şu anda balıkçılık yok, eylülü bekliyoruz. Kıyı balıkçıları da şu sıralar pek balık getirmiyor gelen balık beklenenin çok altında. Dolayısıyla bol gelse fiyat da ucuz olur. Yaklaşık 35 yıldır sektörde çalışıyorum özellikle istavritin fiyatı hiç bu kadar yükseldiğini pek hatırlamıyorum. Şu anda en pahalı balıklar iri barbun 50-70 lira arasında. İstarvitin irisi 50-60 lira.” dedi.

“İSTAVRİT SEZON BAŞINDAN BERİ PAHALI”

Balık esnaflarından Gökmen Aydın da “Tezgâhlarımızda balık fiyatları çeşitlerine göre değişiyor. İstavritin kilosu 40-60 lira arasında değişiyor. Levrek, çupra, kötek gibi çeşitlerimiz var. Köteği 80 liradan satıyoruz kilosunu. Ancak vatandaş pek rağbet göstermiyor. İstavrit sezon başından beri pahalı diyebiliriz. İriliğine göre fiyatı değişiyor. Vatandaş da fiyatları pahalı buluyor.” diye konuştu.