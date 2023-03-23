Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında Ramazan bereketi Bugün Ramazan'ın ilk günü. Trabzonlu balıkçılar bugün denizden takaları dolu döndü. Belki aralarında hamsi yok ama istavrit, mezgit, kupes, izmarit, palamut, levrek ve çupra tezgahları süsledi.

AA

Karadenizli balıkçıların tezgahları Ramazan'ın ilk gününde şenlendi.

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçılar, Ramazan'ın ilk gününde avladıkları bol ve çeşitli balıklarla kıyıya döndü.

İstavrit, mezgit, kupes, izmarit, palamut, levrek ve çupra tezgahları süslüyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Trabzon'da, Ortahisar ilçesindeki balık pazarında istavrit, mezgit, kupes, izmarit, palamut, levrek ve çupra tezgahlarda yerini aldı.

"İzmaritin kilogramını 35, istavritin 75, mezgidin ise 65 lira"

Trabzon'da, Ortahisar ilçesindeki balık pazarında istavrit, mezgit, kupes, izmarit, palamut, levrek ve çupra tezgahlarda yerini aldı. Balıkçılar, izmaritin kilogramını 35, istavritin 75, mezgidin ise 65 liradan satışa sundu.

Balıkçı Gökmen Aydın, Ramazan'ın ilk gününde bol ve bereketli balık çeşitliliğine rağmen bekledikleri satışa henüz ulaşamadıklarını söyledi.

"Balık çeşit ve verim olarak iyi"

Her yıl Ramazan'ın ilk haftasının satış açısından durgun geçtiğine değinen Aydın, "Genellikle daha sonra satışlar artar. Balık çeşit ve verim olarak iyi. Şu anda insanlar ağırlıklı olarak tavuk ve ete ilgi gösteriyor. İnşallah bundan sonra iyi olur." dedi.

"Geçen yıl Ramazan ayına göre verim daha iyi"

Aydın, geçen yıl Ramazan ayına göre verimin daha iyi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: