Trabzon'da fındık bahçelerindeki file örtüler toplanmaya başladı Karadeniz'de fındık hasadı sona erdi. Bu yıl fındıkta zararı azaltmak, ağaçlara zarar vermemek ve işçilik masraflarını azaltmak için fındık bahçelerine ağlar serilmişti. Hasadın sora ermesiyle birlikte ağlar da toplanıyor.

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AA

Karadeniz için balık avcılığı kadar "fındık yetiştiriciliği" de çok önemli. Bu yıl fındık sezonu tamamlandı ve şimdi bahçelerde file örtülerden oluşan ağların toplanma mesaisi başladı.

Trabzon'da fındık hasadı öncesi bahçelerine "file örtü" seren üreticiler, fındığın dalından dökülerek toplanma işleminin sonuna geldi.

Üreticilerin beyanına göre, file örtü ile işçilik maliyetlerini azalttı, fındık dalında durdukça kilosu ve kalitesi arttı.

FİLE ÖRTÜLERLE VERİM VE KALİTE SAĞLANDI, İŞÇİLİK MALİYETLERİ AZALDI

Fındıkta verim ve kaliteyi artırmanın yanı sıra işçilik maliyetlerini düşürmek için temmuz ay sonunda bahçelerini file örtüyle kaplayan üreticiler, eylül ayı itibarıyla tekrar bahçelere girerek, hasadın son süreçleri için ter döküyor.

FINDIKLAR ÇUVALLARLA HARMANA GÖTÜRÜLDÜ

Bugünlerde dalında olgunlaşıp örtülere dökülen fındıkları çuvallayarak harmana götüren üreticiler, örtülerini de toplayarak ürünü satışa hazır hale getiriyor.

"ÜRETİCİ TOPLAMA MALİYETİNDEN KURTARABİLİYOR"

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, üreticilere file örtü önerisini sunduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

100 kilogram olan dekarda verimi biz 200-300 kilograma çıkartabilmemiz için birtakım önlemler almamız lazım. Fındık ağaçlarını yenilenmesi, fındık dallarının yeniden sökülüp dikilmesi gibi önlemler vardı. Bir de fındığı yerden toplamak. Fındık yere düşerse daha kaliteli, olgun olur ve randımanda da yüksek verimler almış oluruz.

"KİLODA 2 İLA 5 LİRA ARASINDA KATKI SAĞLIYOR"

Ergan, bu kapsamda da file örtüsü serildikten sonra fındığın olgunlaşıp döküldüğünü aktararak, "Yani olgunlaşan ürün filenin üstüne düştüğü için üretici toplama maliyetinden kurtarabiliyor. Dolayısıyla filenin de bir iki sezonda maliyetini çıkartabiliyor. Bir de fındık da en az 1-2 randıman da artmış oluyor. Bu da üreticiye kiloda 2 ila 5 lira arasında bir katkı sağlıyor." diye konuştu.

"ÇOK MEYİLLİ ARAZİLER DE FİLEYLE ÖRTÜLEBİLİYOR"

File örtü ile toplamanın fındıkta verim ve kaliteyi artırdığına işaret eden Ergan, "Trabzon'da da file örtü kullanan üreticilerimiz var. Arazi yapısına da file örtüsü uygun çünkü çok meyilli araziler de fileyle örtülebiliyor. Hani oralarda makineli tarım belki biraz zor oluyor ama file örtüsü yapılabiliyor. File örtüsü yapanların büyük oranda kazançlı çıkacağı kanısındayım." dedi.

"26 YEVMİYE 8'E DÜŞTÜ"

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki 6 dönümlük fındık bahçesini file örtü sistemiyle toplayan üretici Haydar Meral de file örtüyü geçen sene aldığını ancak tam verimli şekilde bu sene kullandığını ifade ederek şöyle konuştu:

Bu seneki tecrübelerimizden anladığımız 15 Temmuz'da hem sıra foşa fındığın hem de Giresun yabanisinin tamamının örtüsünün serilmesi lazım. Bizim fındık bahçemiz de 6 dönüm 300 ağaç. Çok düzenli bir örtü sermeyle 4 kişi iki günde fındığı toplayıp, harmana dökebiliyor. 4 kişi 8 yevmiye yapar. Bizim örtüden önce burası 26 yevmiyeydi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)