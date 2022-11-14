Balık sezonunun başından bu yana palamut akını yaşanıyordu. Hamsinin tezgahlara girmesi bekleniyordu. Karadeniz'den hamsilerin balıkçı tezgahlarını şenlendirdiği haberi ise gecikmedi.

Palamut, sezon başından bu yana sofralarda bol bol yer aldı. Hamsi ise merakla bekleniyordu.

Karadeniz’de bugünlerde azalan palamut avı yerini yavaş yavaş hamsi avına bıraktı.

Bollaşınca fiyatı ucuzladı

Trabzon Balık Hali’nde bir hafta önce kilosu 65-70 TL’den satılan hamsi, denizde bollaşınca bugün itibarıyla kilosu 35-50 TL arasında satılmaya başlandı.

Palamut fiyatları katlandı

Bollaşan hamsinin fiyatı yarıya yarıya düşerken, azalan palamut avı ile birlikte palamut fiyatları ise ikiye katlayarak tanesi 75-80 TL’ye çıktı.

"Sezonun ilk bol hamsi akını"

Trabzondaki balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, balık av sezonu başından bu yana ilk kez hamsinin bu kadar bol geldiğini belirterek, “Uzun bir aradan sonra ilk kez hamsiyi bu kadar çok gördük. Hamsi genelde Batı Karadeniz olmak üzere Trabzon açıklarında da avlanıyor. Hamsinin kilosu 40-50 TL arasında değişiyor. Bir hafta önce ise kilosu 65-70 TL idi. Temennimiz inşallah bu sezon hamsi bol olur. Şu andaki görüntü iyi. Ancak yarın ne olacağı belli olmaz.

Trabzon'da hamsi, balık tezgahlarını şenlendirdi VİDEO











Palamut bitti

'Palamut bitti' diyebiliriz bundan sonra pek fazla olmaz. Bu sıralar diğer çeşitler de gelmeye başladı. Balık fiyatları sargan 80 TL, hamsi 40-50 TL, iri mezgit 100-120 TL, ince mezgit 50-60 TL. Palamut çok az çıkınca fiyatı 75-80 TL. Palamut 1 hafta öncesine kadar 4 tanesi 100 TL idi. Vatandaşın hamsiye hasreti var, zaten bu sıralar hamsiye talep göstermeye başladı. Görünüşüne bakılırsa hamsi bu sezon olacak gibi.” dedi.

"Vatandaş bu yıl palamuda doydu"

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı da vatandaşın bu sezon palamuda doyduğunu, aynı beklentiyi hamside yaşamak istediklerini söyleyerek, “Hamsi yavaş yavaş görülmeye başladı. Şu an diğer çeşitler de gelmeye başladı. Hamsinin kilosu 35-50 TL arası değişiyor. Balık fiyatlarımız istavrit 70-75 TL, iri palamutlar 70-75 TL, mezgit iriliğine göre 70-120 TL, tirsi 50-60 TL, sargan 80-90 TL, çinekop 75-90 TL. Palamut az olunca fiyatı katlanarak arttı. Hamsi inşallah bundan sonra bol gelecek diye tahmin ediyorum. Bunun emareleri zaten görülmeye başladı.





Palamut tuzlamaları yapıldı

Balıkların çoğu Batı Karadeniz taraflarından geliyor. Bu sezon vatandaş palamuttan doydu tuzlama yapan yaptı, şu anda hamsinin bol olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.















