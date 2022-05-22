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    Trabzon'da köy köy gezilerek kadınlara organik tarım eğitimi veriliyor

    Organik tarım üreticilerde ön plana çıkarken, bu konuda eğitim vermek için de çabalar artırıldı.
    • 22.05.2022 - 10:58
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    Trabzon'da köy köy gezilerek kadınlara organik tarım eğitimi veriliyor

    Trabzon’un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerindeki üretici kadınlar tarafından kurulan Çaykara-Dernekpazarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi faaliyeti olarak, köyler gezilerek üretici kadınlara organik tarım eğitimi veriliyor.

    Eğitimci karavanı ile köy köy dolaşıyor

    Karavan minibüse çevirdiği aracı ile birlikte Ordu’dan gelen Yüksek Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, Çaykara ilçesinde Karaçam, Maraşlı, Eğridere, Köknar ve Uzungöl mahallesindeki üretici kadınlar ile buluştu.

    "Amacımız toprağı daha verimli nasıl kullanabileceklerini göstermek"

    İHA'nın haberine göre, Gün yaptıkları çalışma ile ilgili olarak "Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda, bölgede yetişen doğal ve ekilebilir ürünleri organik sertifikası ile sertifikalandırıp, sürdürülebilir ve izlenebilir hale getirmek. Böylece bu bölgedeki tarım alanlarında farkındalık oluşturmak; toprak analizi hakkında da bilgi vermek; üretici kadınların yapmış oldukları tarımsal faaliyetleri, daha verimli ve sürdürebilir hale getirmek; bölgede kullanılan gübrelerin de özellikleri ve işlevsellikleri hakkında bilgi vermek; doğal geri dönüşüm modeli uygulamalı gübreleme yöntemi ile toprağı daha verimli nasıl kullanabileceklerini göstermek için yola çıktık." bilgisini verdi.

    Trabzon da köy köy gezilerek kadınlara organik tarım eğitimi veriliyor #1

    Trabzon da köy köy gezilerek kadınlara organik tarım eğitimi veriliyor #2


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