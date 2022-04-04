Trabzon'da Ramazan'da balığa ilgi azaldı

Ramazan'da balığa ilginin azalması fiyatları da düşürdü. Bu sezon kilosu zaman zaman 40-50 lira arasında seyreden istavritin Trabzon'da kilosu şu an 20 liradan satılıyor.

Ramazan ayında balık tüketimi tercih edilmediği için balıkçıların satışları da düşer. Alıcısı olmayan balığın da tezgalardaki fiyatı iner.



Bu sezon kilosu zaman zaman 40-50 lira arasında seyreden istavrit, şu an kilosu 20 liradan satılıyor.

RAMAZAN'DA BALIK ALANLARIN SAYISI AZALDI

Balıkçılar, Ramazan'da vatandaşların balığa karşı ilgisinin Ramazan öncesine göre az olduğunu belirtiyor.

SEZONUN EN UCUZ DÖNEMİ

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, vatandaşın Ramazan'da balığa pek ilgi göstermediğini ifade ederek, “İstavrit birkaç günden beri bol geliyor, kilosu 20 lira. Ramazan olduğu için vatandaş balığı pek rağbet göstermiyor. Balıklar ucuz sayılır. Yerli uskumru 30 lira, mezgit 50 lira, hamsi 50 lira, somon 40-50 lira. Fiyatlar şu an ucuz, sezonun en ucuz dönemi diyebiliriz. Ramazan başladığından beri en ucuz fiyatlar diyebiliriz.





İSTAVRİT 40 LİRADAN 20 LİRAYA DÜŞTÜ

İstavrit daha önce 40 liraya kadar çıkmıştı şimdi 20 lira. Vatandaş şu an balığa pek rağbet etmiyor. Balık var vatandaş yok. Hamsi 50 lira, levrek 85-90 lira, çupra 90 lira, somon 40-50 lira. Fiyatlar normal Ramazan bereketi. Ramazan dolayısıyla balığa pek rağbet yok.” dedi.

"SEZON BİTTİ Mİ KIYI BALIKÇILARIN GETİRECEĞİ BALIKLARI SATACAĞIZ MEZGİT İSTAVRİT GELECEK"

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, sezon sonuna doğru yaklaştıklarını belirterek “İstavrit son zamanlar bol gelmeye başladı, dolayısıyla fiyatlar 20-25 liraya geriledi. Kültür balıkları 40-50 lira civarında satılıyor. Ramazan ayındayız, balık sezonu da bitmek üzere. Sezon bitti mi kıyı balıkçıların getireceği balıkları satacağız mezgit istavrit gelecek. İstavrit geçtiğimiz günlerde 45-50 liraya kadar çıkmıştı şu an fiyatlar normal 20-25 lira arasında. İnşallah 10-15 gün daha böyle sürer. Sezon bizim açımızdan ne iyi ne de kötü geçti. Çupra, levrek 90-100 lira, mezgit 50 lira.” diye konuştu.