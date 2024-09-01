Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu başladı Av yasağının sona ermesi ile birlikte balıkçıların tahmin ettiği gibi palamutlar tezgahlara gelmeye başladı. Trabzon'da av yasağının kalktığı ilk gün bol bol palamut tutuldu ve boyuna göre, tanesi 50 lira ile 100 lira arasında değişti.

AA

Av yasağının sona ermesinin ardından gözler, balıkçılık aktivitelerinin yoğun geçtiği Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında çevrildi.

Gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, avladıkları balıklarla sabahın erken saatlerinden tezgahlarını doldurdu.

Bölge halkı tadar, yerli ve yabancı turistlerin de av yasağının kalkmasıyla balıkçı tezgahlarına ilgi gösterdikleri görüldü.

3 PALAMUT 200 LİRA

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, 3'ü 200 liradan satışa sunulmaya başladı.

İSTAVRİT 100, MEZGİT 150 LİRA

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında yeni sezonun ilk balıklarından istavritin kilogramı 100, mezgidin 150 liradan satılmaya başladı.

"İLK GECEDE İYİ PALAMUT YAKALANDI"

Balıkçılardan Mehmet Can Örseloğlu, yeni av sezonunun Türkiye ve Karadeniz'e hayırlı olması temennisinde bulundu. Gece boyunca balıkçıların iyi palamut avı geçirdiğini dile getiren Örseloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

İnşallah hayırlı ve verimli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Bugün itibarıyla avlanan balıklara baktığımızda görüntü güzel. Palamut ile başladık ve olması gereken de buydu. İnşallah bu ilerleyen süreçlerde de devam eder ve daha bol avlanır.

HAMSİ, ÇİNAKOP VE LÜFERDE DE BOLLUK BEKLENİYOR

Beraberinde de hamsi, çinekop ve lüfer gibi diğer çeşitlerin de bol olmasını istiyoruz. 2018'deki palamut bolluğunun bu sene yine olacağını tahmin ediyorum.

PALAMUDUN TANESİ 50 İLE 100 LİRA ARASINDA

Örseloğlu, palamudun gramaj ve boy farkına göre tanesini 50 ve 100 lira arasında değişen fiyatlarla sattıklarını kaydetti.

Gökmen Aydın ise av yasağının ardından ilk gün tezgahlarını bol miktarda palamutla doldurduklarını ifade etti.

"FİYATIMIZ NORMAL"

Balığın en ucuz gıda ürünleri arasında yer aldığını belirten Aydın, "Tavuk ve etin kilogram fiyatları yukarıya çıktı. Balığın tanesi ise 75 lira. Palamuttan iki tane alınsa bir aileyi doyurur. İlk güne göre fiyatlarımız gayet normal." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)