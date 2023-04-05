Trabzon, 3 aylık fındık ihracatında Türkiye lideri "Fındık" denince akla gelen Trabzon'dan 3 ayda yapılan ihracat rakamı ve ayrıntıları paylaşıldı.

AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), bölgeden yapılan fındık ihracatını gözler önüne serdi.

Verilen bilgilerde Trabzon öne çıktı.

Yılın 3 ayında fındık ihracatı lideri Trabzon. Toplam ihracatın yüzde 41'ini de tek başına gerçekleştirdi.

Trabzon'un fındık ihracatı yüzde 11 arttı

Kentten yılın ocak-mart döneminde yapılan fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 186 milyon 688 bin 790 dolara ulaştı.

3 ayda 29 bin 181 ton fındık ihracatı

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Trabzon'dan 3 ayda 29 bin 181 ton fındık ihraç edildiğini bildirdi.

Döviz girdisinde ise yüzde 11 artış yaşandı

Cirav, ilk 3 aylık dönemdeki fındık ihracatında miktarda yüzde 16 düşüş, döviz girdisinde ise yüzde 11 artış yaşandığını aktardı.

Türkiye'nin toplam fındık ihracatı

Cirav, Türkiye'den de ocak-mart döneminde 454 milyon 957 bin 563 dolar karşılığında 71 bin 476 ton fındık ihracatı yapıldığını ifade etti.

44 ülkeye fındık ihracatı

Trabzon'dan 3 aylık dönemde 44 ülkeye fındık ihraç edildiğini, en çok ihracat yapılan ülkelerin de İtalya, Polonya ve Almanya olduğunu dile getiren Cirav, şu ifadeleri kullandı:

1 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 7 aylık döneminde de ülkemizden 247 bin 441 ton fındık ihraç edildi ve 1 milyar 471 milyon 853 bin 122 dolar girdi sağlandı. Bu dönemde Trabzon'dan 438 milyon 918 bin 863 dolar karşılığı 72 bin 953 ton fındık ihraç edildi.

"Birim başına verimin artırılması çok önemli"

Cirav, gelecek sezonun çok verimli olmasını umduklarını vurgulayarak, fındık üretim ve ihracatında geleneksel üstünlüğün korunabilmesi açısından, birim başına verimin artırılmasına değindi.