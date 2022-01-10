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    Trabzonlu balıkçıları hamsiler değil bir çift kofana sevindirdi

    Trabzon’da tezgâhlarda hamsinin dışında diğer çeşitler yer alırken, 2 çift kofana büyüklüğü ve fiyatıyla en çok ilgi çeken balıklar oldu.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 18:18
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    Trabzonlu balıkçıları hamsiler değil bir çift kofana sevindirdi

    Sezon başından bu yana hamsi beklenti içinde olan Trabzonlu balıkçıların yüzünü belki hamsi güldürmedi ama ağlara vuran kofana ilgi çekti.

    GÜRCİSTAN'DAN BEKLENEN HAMSİ GELMEDİ

    Karadeniz’de son günlerde hamsi avı beklenenden az olunca umutlar yılbaşından sonra Gürcistan’dan hamsi gelecek olan hamsiye bağlanırken oradan da şu ana kadar hamsi gelmeyişi hem balıkçıları hem de vatandaşları üzdü.

    TRABZON'DA HAMSİNİN YERİNİ BAŞKA BALIKLAR ALDI

    Balıkçılar sezon sonuna doğru yaklaştıkları bugünlerde hamsiden iyice umutlarını kestiklerini belirtirken, artık diğer çeşitlere yöneldiklerini söyledi. Şu sıralar sezon başından beri bolca avlanan ve ucuz olan istavritin daha çok talep gördüğünü belirten balıkçılar, hamsinin bundan sonra tezgahlarda çok zor görüneceğini belirtti.

    Trabzonlu balıkçıları hamsiler değil bir çift kofana sevindirdi VİDEO

    kofana

    KİLOSU 250 LİRAYA SATILIYOR

    Trabzon Balık Hali’nde kilosu 250 liradan satılan 2 kofana balığı alıcısını bekliyor.

    kofana

    TEZGAHLARDA İSTAVRİT VAR

    Balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz, “Gürcistan’dan beklenen hamsi gelmedi, bizim sularımızda pek olmadığı için tezgahlarda çok az görünüyor. Tezgahlarda şu an bol miktarda istavrit var. Şu anda en ideal en ekonomik balık istavrit, kilosu 15 lira. Diğer balık çeşitleri ise  mezgitler 25 lira, kefal 20 lira, tirsi 15 lira, levrek, çupra, somon  biraz pahalandı. Halkımız daha çok istavrit mezgit ve kefale yöneldi. Hamsiyi çok soran oluyor ancak  maalesef yok. Sezon sonu da yavaş yavaş yaklaştı. İki ay önce çok güzel hamsi oldu, kilosunu 10-15 liraya sattık, dolayısıyla vatandaş hamsiyi bol tüketti. Gürcistan tarafından hamsiyi bekledik ancak gelmedi bundan sonra biraz zor görünüyor.” diye konuştu.

    kofana

    KOFANALARIN FİYATI 3 BİN LİRA

    Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, tezgâhta yer alan iki adet kofana balığının fiyatının 3 bin lirayı bulduğunu belirterek “Kofana-Akya balığı ikisi 12 kilogram geliyor. Kilosunu 250 liraya satıyoruz. İki balığın fiyatı 3 bin lirayı buluyor. Bu balığı tanıyan var tanımayan var, çinekopun büyüğüdür. Biraz fiyatlı olduğundan dolayı tezgahlarda her zaman bulunmaz. Bu balığın hastası olan tadını bilen alır. Değerini bilen kaç lira olursa olsun alıyor.” dedi.

    kofana

    "ŞU AN BALIKLARDA AZALMA VAR"

    Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, şu an balık miktarında  azalma yaşandığını belirterek “Hamsi şu ana kadar pek gelmedi. Gürcistan tarafından gelmesini bekliyoruz ancak şu ana kadar pek gelmedi bundan sonra da zor gelir diye tahmin ediyorum. Şu sıralar istavrit, sargan, mezgit, barbun, çinekop  geliyor. İri mezgit 70-80 lira, istavrit 20-25 lira, sargan 60-70 lira, barbun 60-70 lira. Ş

    PİYASADA DURGUNLUK VAR

    Şu an piyasada durgunluk var pek alışveriş yok. Sezon baştan güzel geçti hamsi bol ve ucuzdu. Kilosunu 10-15 liraya sattık. Şu an balıklarda biraz azalma var. Vatandaş genelde ucuz olan balıkları tercih ediyor, fiyatlar bir ay öncesine göre arttı diyebiliriz. Bundan sonra da azalır zaten sezon sonuna doğru yaklaşıyoruz. Gürcistan’dan hamsi gelecek söylentisi var ancak şu ana kadar ses seda yok.” diye konuştu.

    kofana


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