Trabzon’un kaçak somonlarını Rizeliler yakalıyor Trabzon'daki balık havuzlarına yetişen somon balıkları, fırtınadan hasar alan ağlardan kurtularak denize açıldı. Balıkların ulaştığı Rize kıyılarındaki oltacılar da mutlu oldu. Normalde kilosu 150 lira olan bu balıklar şimdi vatandaşa 60 liradan satılıyor.

Trabzon’un Arsin ilçesi açıklarındaki balık kafesleri fırtına nedeniyle yırtıldı.

Balık kafeslerinden kaçan somonlar, Arsin ilçesine 60 kilometre mesafedeki Rize’ye kadar gitti.

Haberi duyanlar oltalarını alıp, kıyılara koştu.

Somon balığı şimdilerde olta balıkçıları tarafından tutuluyor.

Somonlar böylelikle ilk kez uygun fiyatlardan Rize'deki tezgahları süslüyor.

Şiddetli fırtınadan balık kafesleri yırtıldı

4 gün önce akşam saatlerinde Trabzon’un Arsin ilçesinde, özel bir şirkete ait kültür balıklarının yer aldığı kafeslerden biri, şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldı.

Balıkları amatör balıkçılar yakalıyor

Kafesin yırtılması ile bütün balıklar denize dağıldı. Değeri yüksek olan ve genellikle yurt dışına ihraç edilen bu balıklar Trabzon ve Rize’de de av yasağı çerçevesine girmeyen kayıkların yanı sıra olta balıkçıları tarafından tutulmaya devam ediliyor.

Normalde kilogram fiyatı 150 lira

Herkesin kolayca ulaşamadığı ve kilogram fiyatı 150 lirayı aşan bu değerli balıkların avlanması Rize’de vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

"Bu somonlar Hopa’ya kadar gider"

Trabzon’da kafesin yırtılması ile denize dağılan balıkların Rize’nin yanı sıra Arsin’e 150 kilometre mesafedeki Artvin’in Hopa ilçesine kadar gidebileceğini ifade eden Ayhan Aksu isimli olta balıkçısı yaşananları şöyle aktardı:

Trabzon’dan kaçan somonları burada tutuyoruz. Bu işten zevk alıyoruz. Dün güzeldi ama bugün bir tane bile alamadık. Trabzon’daki kafesin patlamasıyla somonlar Hopa’ya kadar gider. Biz de buradan nasibimizi alırız. Somon güzel balıktır. Herkesin yemesini tavsiye ederim” diye konuştu.

Balık havuzlarından kaçan balıkları avlıyorlar

Eren Aksoy isimli bir diğer olta balıkçısı ise gün geçtikçe oltalarına gelen somon balıklarının azaldığının altını çizerek, şöyle konuştu:

Dün güzeldi, o kaçan balıklardan 5-6 tane yakaladık. Fakat bugün henüz rast gelmedi. Devam edecek tabii ki, hemen hemen 600 ton balık kaçmış havuzlardan. Balık çiftlikleri vardır, onların havuzları da denizlerde olur. Onların ağlarına ya yunuslar patlatmış ya da havuzların taşları vardır. Ağları parçalamıştır, büyük bir ihtimalle çünkü ben de eski bir balık havuzcusuyum.

"Biz de dedik şansımız deneyelim istedik"

Bir başka olta balıkçısı Murat Uzun da “Ben bugün geldim ama dün duydum ki arkadaşlar yakalamış. Ben daha henüz yakalayamadım. Olayı duyduk, somon balığı yakalayanları haberde duyduk. Biz de dedik şansımız deneyelim ama olmadı” şeklinde konuştu.

"Somonu 60 liraya sattım"

Balıkçı esnafı Kadir Ali Şimşek ise “Somon balığında dünden beri satışlarımız devam ediyor. Ben dünden beri somonu 60 liraya sattım. Bugün yine 60 liraya satacağım çünkü herkes yesin. Yiyemeyen, alamayan kalmasın.” dedi.