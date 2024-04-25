Yeni düzenleme: Uyku apnesi olanlar ehliyet almak için tedavi olmak zorunda Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yer alan yeni karara göre artık "uyku apnesi sendromu" tanısı almış olan kişilerin ehliyet alması veya mevcut ehliyetlerinin yenilenmesi mümkün olmayacak.

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Trafik kazalarının artması nedeniyle Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni bir düzenleme yapıldı.

Yapılan yeni düzenleme, uyku apnesi sendromu tanısı almış sürücüleri doğrudan etkileyecek.

Uyku apnesi sorunu olan kişilerin ehliyet alması veya mevcut ehliyetlerini yenilemeleri için tedavi olmaları gerekecek.

Alınan karar doğrultusunda trafik kazalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca alınan kararla birlikte, uyku apnesi testleri, ehliyet başvurusu yapanlardan istenen sağlık raporları kapsamına girecek.

Böylece, ciddi sağlık sorunları içeren hastalığın teşhisi ve tedavisi de sağlanmış olacak.

Uyku apnesi trafik kazalarına sebep oluyor

Uyku apnesi sendromu, kişinin uyku sırasında solunumunun durması ya da önemli ölçüde azalmasına neden oluyor.

Hastalığı yaşayan sürücülerin direksiyon başında uyuyakalması ciddi trafik kazalarına neden oluyor.

Uyku apnesi olanlar ehliyet almak için tedavi olmak zorunda

Uyku apnesi olan kişilerin, ehliyetlerini yenileyebilmeleri veya yeni ehliyet alabilmeleri için öncelikle tedavi görmeleri gerekiyor.

Ehliyet almaya aday olanların sağlık raporlarında uygun durumda olduklarına dair belgelendirme yapmaları şartı getirildi.

Eski tip ehliyetlerin değiştirilme süresi uzatıldı

Ayrıca, Nüfus Müdürlükleri'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle, eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre uzatıldı. Karayolları Trafik Kanunu gereğince ehliyet yenileme son tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Bütün sürücülerin sağlık raporları güncellenecek

Yeni düzenlemelerle birlikte, tüm sürücülerin artık sağlık raporlarını güncellemeleri gerekiyor. Sürücülerin sağlık raporlarına uyku apnesi testi sonuçları da etkilenecek.

Uyku bozuklukları ehliyet almanın önünde engel

Sağlık Muayenesinde Sürücü Adaylarının ve Sürücülerin Sahip Olacakları Sağlık Şartları ile Göz, İç Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz, Ortopedi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Muayenelerine İlişkin Esaslar kapsamında uyku bozukluğu (Obstrüktif uyku apnesi sendromu, gündüz aşırı uyuklama hali) de bulunuyor.

Uyku apnesi nedir?

Uyku apnesi, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren ve kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık.

Uyku apnesinin tedavisi erken teşhisle mümkün olabiliyor.