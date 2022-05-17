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    Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik

    Trafik sigortası haziran ayı primleri mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.
    • 17.05.2022 - 06:50
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    Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yayımlanan kararla Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

    1 Haziran'dan itibaren primlerde yüzde 25 artış olacak

    Yapılan değişikliğe göre; 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

    Yakıt ve emisyona göre indirim-artırım yüzde 20

    DHA'nin haberine göre; trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20 olacak.

    Hasar maliyetine göre yüzde 50 azalacak ya da artacak

    Ayrıca, Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya yüzde 50 oranında arttırılabilecek.

    Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik #1


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