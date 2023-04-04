Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik: Elektrikli araçlara prim indirimi Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış tutarına dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre ayrıca elektrikli araçlara prim indirimi de getirildi.

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Zorunlu trafik sigortası ile ilgili daha önce çerçevesi çizilen yeni dönem resmiyete kavuştu.

Yeni alınan kararlar içinde elektrikli araçlara, ayrıcalık ve azami prim tutarları bir önceki prim tutarları üzerinden 2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 artırım getiriliyor.

Düzenlemeyle hiç hasar yapmayan aracın priminde de indirime gidilerek, hasarsızlık prim tutarları da düşürüldü.

Değişiklikler 15 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bazı düzenlemeler yapıldı.

SEDDK, oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkili

Buna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak belirlenen bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Önceki uygulamada SEDDK, azami prim tutarlarını yüzde 50 indirim yetkisine sahipti.

Sigorta primlerinin belirlenmesinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek

SEDDK, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eş değerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yönetmelikte düzenlenen oranlara ek olarak sigorta primlerinin belirlenmesinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulaması getirebilecek.

Elektrikli araçlar için azami prim oranlarında yüzde 10 indirim

Yönetmelikle tablolarda yapılan düzenlemeye göre, elektrikli araçlar için azami prim oranlarında yüzde 10 indirim öngörülüyor.

Prim artırımı tablosunda tabloya sıfır ile 8. basamaklar eklendi

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle hasarsızlık prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı tablosunda yer alan indirim ve artırım oranları yeniden belirlendi ve tabloya sıfır ile 8. basamaklar eklendi.

Hasar tablosunda sıfır basamakta prim artırımı yüzde 200 olacak

Bu kapsamda, tabloya yeni eklenen sıfır basamağı için prim artırım oranı yüzde 200 olarak, 8. basamakta ise hasarsızlık prim indirim oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

Birinci basamak

Hasar sebebiyle tablonun sıfır dahil olmak üzere ilk dört basamağında yer alan sigortalılar için 1. basamaktan başlamak üzere sırasıyla yüzde 135, yüzde 90, ve yüzde 45 prim artırım oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı, ancak prim indirim oranları düşürüldü.

Hasarsızlık prim oranı düşürüldü

Tabloda prim indirimi kısmına dahil olanlar için öngörülen prim indirim oranları; 5. basamak için yüzde 10'dan yüzde 5'e, 6. basamak için yüzde 22'den yüzde 20'ye, 7. basamak için ise yüzde 42'den yüzde 40'a düşürüldü.

Yedinci basamakta 8. basamak şartları uygulanabilir

En az 5 sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan sigortalılar için sigorta sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, takip eden sigorta sözleşmesinde 8. basamakta yer alan indirim oranı uygulanacak.

1. basamakta bulunan sigortalılar için sigorta süresi içinde 3 ve daha fazla trafik kazasından kaynaklanan tazminat ödemesi yapılması halinde takip eden sigorta sözleşmesinde sıfır basamak uygulanacak.

İlk kez trafiğe çıkacaklar yüzde 10 zamlı prim ödeyecek

Trafiğe ilk kez çıkacaklar için hasarsızlık prim indirimi ve artırımı tablosunun 4. basamağı uygulanacak ve bu basamakta yüzde 10 prim artırımı öngörülüyor.

2023 yılı Nisan ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan 4. basamak azami primler, 1 Mayıs'tan itibaren tabloda yer alan basamak uygulamasına esas baz prim olarak uygulanacak.

Mayıs başından geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2023 yılı Nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak.