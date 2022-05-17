Trafik sigortası yüzde 25 zamlandı

Daha önce gündeme getirildiği şekliyle, trafik sigortası yönetmeliği zamlanarak değişti. Yeni yönetmelik ve zamlı fiyatlar Haziran'dan itibaren uygulanacak.

Karayollarındaki motorlu araçların asgari sigorta teminatlarının dışında motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyet gösterenlerin, araç işletenlerin sigorta teminatları da yeniden düzenlendi.

Trafik sigortası azami primleri yüzde 25 zamlandı

Yapılan değişiklikle, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına" dair yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

İki katına çıkartılabilir

Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya yüzde 50 oranında artırılabilecek.

Trafik sigortası priminde yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20 olacak

Yayınlanan yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “yüzde 10’a” ibaresi “yüzde 20’ye” olarak değiştirildi.

Aynı yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “iki katına kadar” ibaresi eklendi.

Azami primlere yüzde 25 eklenecek

Değişiklikte "1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı mayıs ayında uygulanan azami primlere yüzde 25 eklenerek uygulanır." deniyor.

Bu yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütülecek.

Prim artış tutarları

Mayıs ayında İstanbul'da otomobiline göre azami prim miktarı 1.286 ila 5 bin 848 lira arasında değişiyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte şimdi bu miktarlar 1 608 ila 7 bin 310 lira arasında değişecek.

Asgari sigorta teminatları artırıldı

Zorunlu trafik sigortası asgari sigorta teminatları yüzde 100 oranında artırıldı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren, motorlu araç asgari sigorta teminatları, sağlık giderleri için kişi başına 500 bin liradan 1 milyon liraya, kaza başına ise motorlu araç cinsine göre 2,5 milyon liradan 5 milyon liraya, 5 milyon liradan 10 milyon liraya, 1,5 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.