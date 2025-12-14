Trafik sigortasında yeni dönem: İyi sürücü indirimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılmaması gerekiyor. Zorunlu trafik sigortası yapmayanlara para cezası ve trafikten men yaptırımı uygulanıyor.

AYLIK OLARAK BELİRLENİYOR

Trafik sigortası azami primlerinin; araç türü, sigortalının risk düzeyi, ikamet ettiği il, aracın kullanım amacı ve yakıt cinsi gibi çeşitli değişkenlere göre kurum tarafından aylık olarak belirlendiği vurgulandı.

HASAR-MALİYET ENDEKSİ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), güncel ekonomik koşulların primlere doğru şekilde yansıtılabilmesi amacıyla 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar-maliyet endeksinin kullanılmaya başlandığını hatırlattı.

Endeks; araç fiyatları, yedek parça maliyetleri, bakım ve onarım giderleri ile asgari ücretteki değişimleri belirli ağırlıklarla içeriyor.

OCAK 2026 ARTIŞI: YÜZDE 0,66

Açıklamada, hasar-maliyet endeksiyle yapılan hesaplama sonucunda 2026 yılı Ocak ayı için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışının yüzde 0,66 olarak belirlendiği ifade edildi.

YENİ GENELGEDE NELER VAR?

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyona yaklaşırken SEDDK'nın yayımladığı yeni trafik sigortası genelgesi, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle hasarsızlık indirimi kişiye bağlı hale geliyor.

İyi sürücüler araç değiştirirken indirimini koruyacak, kaza geçmişi kötü olanlar ise yeni araçla avantaj elde edemeyecek.

BASAMAK SÜRÜCÜYE GÖRE BELİRLENECEK

Mevcut uygulamada hasarsızlık basamağı araca göre belirlenirken, yeni sistemde basamak tamamen sürücüye bağlı hale gelecek. Böylece uzun yıllar hasarsızlık biriktiren sürücüler, yeni araç satın aldıklarında da hak ettikleri yüksek basamakta işlem görmeye devam edecek.

Aynı şekilde sık kaza yapan sürücüler, araç değiştirerek düşük prim avantajı elde edemeyecek.

YENİ DÜZENLEME İYİ SÜRÜCÜLERİ KORUYOR

Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının “iyi sürücü” kategorisinde yer aldığı belirtiliyor ve yeni düzenlemenin bu kitleyi koruma amacı taşıdığını vurguladı.

“ADALETSİZLİK SONA ERDİ” DEĞERLENDİRMESİ

Sektör temsilcileri, düzenlemenin iyi sürücüleri finansal olarak da ödüllendireceğini ifade ederken trafik sigortasında uzun süredir eleştirilen bu yapısal sorunun giderildiği belirtiliyor.

5 YIL VE ÜZERİ HASARSIZ SÜRÜCÜNÜN ÖDEYECEĞİ PRİM: 7 BİN 500 TL

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücünün bugün yaklaşık 7 bin 500 TL prim ödediğini hatırlattı.

İkinci araç alındığında basamak 4’e düştüğü için prim 15 bin TL’nin üzerine çıkıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler yeni araçlarında daha düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Yeni sistemle bu adaletsizlik ortadan kalktı.

KASKODA YILIN EN DÜŞÜK PRİMLERİ

Bağcı, SEDDK’nın aralık ayında trafik sigortası primlerini yüzde 1 artırdığını hatırlatarak, ocak ayında yeni bir tarife düzenlemesinin gündeme gelebileceğini belirtti. Bazı tekliflerde kasko primlerinin trafik sigortasının altına indiğine dikkat çeken Bağcı, “Aralık ayı, kasko yaptırmak için ciddi fırsatlar barındırıyor.” dedi.