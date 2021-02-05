Trakya 2020'de 1.38 milyar dolarlık ihracat yaptı

Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden geçen yıl 1 milyar 380 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'daki firmaların koronavirüs salgını döneminde yurt dışındaki firmalarla görüşmelerini çevrim içi sürdürdüğünü söyledi.

DIŞ TİCARET İSTİHBARAT MERKEZİ, DİĞER ÜLKELERLE İLETİŞİMİ SAĞLADI

Kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi sayesinde firmaları hedef müşteriyle buluşturduklarını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Dijitalleşen dünyada interneti ve bilgiyi kullanarak nokta atışı ülkeler ve o ülkelerdeki hedef müşteri kitlesini elimizdeki istihbarat ağıyla Trakya'daki firmalarla buluşturuyoruz. Firmalarımızı, ürün satabilecekleri ülkelerdeki müşterilerle buluşturuyoruz."

EN ÇOK İHRACAT TEKİRDAĞ'DAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Trakya'da en fazla ihracat yapan ilin Tekirdağ olduğunu belirten Şahin, "Tekirdağ'ın 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek bir önceki yıla göre ihracatının 190 milyon dolar azaldığı görülüyor." dedi.

Kırklareli'nin geçen yılki ihracatının 166 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Şahin, "2019'da Kırklareli'nin ihracatının 194 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Bu durum da 2020 yılı ihracatında 28 milyon dolarlık bir azalışa denk geliyor. Edirne, 2020 yılında 62 milyon dolar, 2019 yılında 59 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Edirne bir önceki yıla göre ihracatını 3 milyon dolar artırarak yılı artışla kapatan tek ilimiz oldu." diye konuştu.

KIRKLARELİ'NDEN ANGOLA'YA İHRACAT YAPILIYOR

Trakya'dan daha çok Avrupa ülkelerine ihracat yapıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Edirne'nin en çok ihracat yaptığı ülke Bulgaristan oldu. Bulgaristan'ı Yunanistan, Venezuela, Arnavutluk, Almanya, Katar, Angola, Kosova, Makedonya ve Bosna Hersek takip ediyor. Kırklareli'nin en çok ihracat yaptığı ülke ise Angola oldu. Angola'yı Yemen, Bulgaristan, Venezuela, Benin, Almanya, İtalya, Nijerya, Kenya ve Hollanda izliyor.

Şahin, Edirne ve Kırklareli'nden daha çok tahıl ve tahıl ürünleri ihraç edildiğini, Tekirdağ'dan ise tekstil, makine ve makine yan sanayi ürünlerinin dış satımının yapıldığını ifade etti.