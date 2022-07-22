Trakya’da bölgeye 1,6 milyon lira kaynak aktarılacak

Tarımı için önemli bir bölge olan üç ili kapsayan Trakya'da, arazilerin üretime kazandırılması için destekler devam ediyor.

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illerini kapsayan, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Teknik Destek Programlarını 21 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla başlattı.

2022 yılı Teknik Destek Programları ile ilgili açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, şunları kaydetti:

“Trakya Kalkınma Ajansı olarak bu yıl Teknik Destek Programları çerçevesinde 1 milyon 600 bin lira kaynağı bölgemize aktaracağız. Bunun 1 milyon lirası 'Teknik Destek-01 Programı' çerçevesinde kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kapasite ve eğitim eksikliğinin giderilmesi için gelecek projelere ayrılacak. 600 bin lirası ise 'Teknik Destek-02 Programı' çerçevesinde imalat, turizm, lokantacılık ve tohumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerimizin kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sıkıntıların çözümüne dönük danışmanlık projelerine verilecek. 2022 Yılı Teknik Desteklerinin bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.’’





Eğitim ve danışmanlık için destek verilecek

"Teknik Destek-01 Programı" çerçevesinde mesleki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine 35 bin lira, kişisel gelişim eğitimlerine ise 20 bin lira destek verilecek.

Teknik Destek başvuruları Teknik Destek Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınacak ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilecek.