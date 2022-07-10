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    Trakya'da çiftçiler, lavanta tarlalarını 270 kat artırdı

    Piyasada yağının kilosu ortalama 100 euro olan lavantanın üretimi Trakya'da son 7 yılda 270 kat artış gösterdi. Trakyalı çiftçiler, 5 bin 200 dekarda lavanta ekimini sürdürüyor.
    • 10.07.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 13:05
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    Trakya'da çiftçiler, lavanta tarlalarını 270 kat artırdı

    Son yıllarda Türkiye'de artan lavanta üretimi, ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Yağından elde edilen gelir nedeniyle çiftçiler, lavanta ekimine yöneliyor.

    Üretiminden kilo bazında ortalama 100 euro gelir elde edilen lavanta Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ndeki çiftçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

    Ekimler 2015'te başladı

    Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından kıraç ve engebeli alanların tarıma kazandırılması çalışması kapsamında 2015'te bölgede lavanta ekimi başladı.

    Trakya da çiftçiler, lavanta tarlalarını 270 kat artırdı #1

    20 dekardan 5 bin 200 dekara yükseldi

    Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2015'te lavanta ekimi yapılan 20 dekar alan, 7 yılda 260 kat artarak 5 bin 200 dekara yükseldi.

    Geliri nedeniyle bölge çiftçilerinin ilgisini çeken lavanta, kozmetik ve gıda gibi birçok alanda kullanılıyor.

    Trakya'da çiftçiler, lavanta tarlalarını 270 kat artırdı VİDEO

    Trakya da çiftçiler, lavanta tarlalarını 270 kat artırdı #2

    "Lavantanın en önemli çıktısı uçucu yağ"

    Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, lavantanın en önemli çıktısının uçucu yağ olduğunu söyledi.

    Lavantanın dünyada tarımı yapılan en önemli uçucu yağ bitkilerinden olduğunu anlatan Tülek, bu kapsamda en çok lavantanın üretildiği Bulgaristan'daki enstitüler ile protokoller imzaladıklarını, bölge çiftçisine lavanta üretiminin katkılarını anlatmaya başladıklarını belirtti.

    Trakya da çiftçiler, lavanta tarlalarını 270 kat artırdı #3

    Uluslararası referans değerlerle uyumlu

    Tülek, bu ürünü özellikle Trakya'da verimin düşük olduğu bölgelere önerdiklerini ifade ederek, "Yapmış olduğumuz adaptasyon çalışmalarında lavanta bitkisinin gayet uyumlu olduğunu, elde edilen verim ve kalite açısından değerlendirdiğimizde uluslararası referans değerlerle örtüştüğünü görüyoruz." diye konuştu.

    Trakya da çiftçiler, lavanta tarlalarını 270 kat artırdı #4

    "Tıbbi açıdan da çok önemli bir bitki"

    Lavantanın dünyada çiftçiler tarafından yüksek geliri dolayısıyla tercih edildiğini vurgulayan Tülek, şu bilgileri paylaştı:

    "Yapmış olduğumuz çalışmalarda yaklaşık 100 kilogram çiçekten 2 kilogram civarında yağ elde edebiliyoruz. Bu yağ ham madde olarak değerlendiriliyor. Özellikle ülkemizde ve dünyada parfümeri ve kozmetik sektöründe önem arz ediyor. Tabii bunun yanında aromaterapide kullanılan çok önemli bitkilerin başında geliyor. Tıbbi açıdan da çok önemli bir bitki."

    Trakya da çiftçiler, lavanta tarlalarını 270 kat artırdı #5

    18 kiloya kadar bal elde ediliyor

    Lavantanın aynı zamanda bal üretimi açısından da önemine değinen Tülek, "Özellikle çiçeklenme döneminde dekarda yaklaşık 15-18 kilogram civarında lavanta balı elde edilmesi mümkün. Lavanta üreticilerimizin buradan bal elde ederek kendi geçimlerine katkı sağlamasının da önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

    Trakya da çiftçiler, lavanta tarlalarını 270 kat artırdı #6


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