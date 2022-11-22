Trakya'da etkili olan yağış, çiftçinin işine yaradı

Son günlerde yağan yağış trafik yoğunluğuna neden oldu ve şiddetli rüzgar hayatı felce uğrattı ama aynı zamanda Trakya'da kuru toprağa ekilen toprak altındaki buğdayı da çimlendirdi.

Trakya'da, bu yıl normalin üzerinde kuraklık yaşandı. İklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle son yıllarda buğday ekim dönemi kasım ayına sarkmıştı.

Ekim döneminde yağışların olmaması nedeniyle Trakya'da tohumlar, kuru toprağa ekildi. Çiftçilerin yağmur duasına çıktığı Trakya'da, beklenen bereket geçen hafta geldi.

Trakya'da kurak geçen günler sonrası son günlerde etkili olan yağış, buğdayın çimlenmesini sağlayarak çiftçinin endişesine son verdi.

"Buğdayın çıkmasını sağlayacak yeterli nem oluştu"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, eylül ve ekim aylarında iyi yağış almayan kentte üreticilerin kuru toprağa ekim yaptığını söyledi. Ekim sonrası belirli aralıklarla düşen yağışın buğdayın çimlenmesine yardımcı olduğunu belirten Arabacı, "Son günlerde bölgesel değişiklikler var ama metrekareye aşağı yukarı 15-20 kilo yağış aldık, buğdayın çıkmasını sağlayacak yeterli nem oluştu." dedi.

"Daha fazla yağışa ihtiyaç var"

Ancak buğdayın gelişimi için yağışların devam etmesi gerektiği belirtildi. Arabacı, ürünün bundan sonra kök salma aşamasında daha fazla yağışa ihtiyaç duyduğunu hatırlattı.

"Yağışlar istikrarlı değil, bölgesel olarak yağış aldık"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kentte uzun yıllar görülmeyen tarımsal kuraklıkla karşı karşıya kalındığını kaydederek, "Yağışlar istikrarlı değil, bölgesel olarak yağış aldık. Önümüzdeki günlerde yağış bekliyoruz. Şayet o yağışlar olursa buğday çıkışında bir sorun yaşamayız. Ama o yağışlar görülmezse ekilen buğdayda da sıkıntı yaşayacağımız muhakkak." dedi.

"Bu sene çiftçilerimiz kurak bir dönem geçiriyor"

AA'nın haberine göre, Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da kurak bir dönem yaşandığını, çiftçilerin şu an için buğday ekiminde bir sıkıntı yaşamadığını ancak kanola eken çiftçilerin yağış beklediğini kaydetti.

"Kanola eken çiftçilerimiz için yağış şu an çok önemli"

Tekirdağ'da çiftçilerin yağış olmamasına rağmen tarlalarını ektiğini belirten Saygı, "Bu sene çiftçilerimiz kurak bir dönem geçiriyor. Kurak olmasına rağmen çiftçilerimiz tarlalarını ekti. Tekirdağ'da çiftçilerimiz, yüzde 90'a yakın ekim yaptı. Buğday eken çiftçilerimizde bir sıkıntı yok ancak kanola eken çiftçilerimiz için yağış şu an çok önemli. Bundan sonra etkili olacak yağış çiftçiyi sevindirecek." diye konuştu.