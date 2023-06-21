Trakya'da sağanak yağış buğday hasadını erteledi Trakya'da son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak bazı bölgelerde arpa ve buğday hasanın ertelenmesine neden oldu. Yağmurun devam etmesinin dane kayıplarına yol açmasından korkuluyor.

AA

Trakya'da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Tarım arazileri de bu olumsuzluktan nasibini aldı.

Dolu nedeniyle buğday, arpa, ayçiçeği, kanola ve mısır ekili arazilerde hasar oluştu.

Yağışın şiddetli olması nedeniyle arpa ve buğday hasadına bazı bölgelerde ara verildi

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kent genelinde sağanağın görüldüğünü, 11 köyde ise dolunun etkili olduğunu söyleyerek, zarar gören tarlalarda hasar tespit çalışmaları yapıldığını belirtti.

"Hasar oranının dolunun şiddetine göre değişiyor"

Dolu nedeniyle buğday, arpa, ayçiçeği, kanola ve mısır ekili arazilerde hasar oluştuğunu dile getiren Arabacı, hasar oranının dolunun şiddetine göre değiştiğini dile getirdi.

"Arpa ve buğday hasadına ara verildi"

Arabacı, arpa ve buğday hasadına bazı bölgelerde ara verildiğini ifade etti.

Yoğun yağış alan bölgelerde tarlalara girilemediğini dile getiren Arabacı, şöyle konuştu.

Şu an için büyük bir sorun yok. Yağışların kesilmesi ve tarlaların kurumasıyla birlikte çiftçilerimiz tarlalara girerek ürünlerini hasat edecek. Havanın açması ve hasat için uygun ortamın oluşması bekleniyor. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum.

"Bazı tarlalara yağıştan dolayı girilemiyor"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da yağış nedeniyle arpa hasadına ara verildiğini söyledi.

Saygı, yağış nedeniyle bazı bölgelerde dane kayıplarının yaşanabileceğine dikkat çekti.

"Hasat için tarlaların kuruması bekleniyor"

Hasat için üreticilerin tarlaların kurumasını beklediğini anlatan Saygı, şöyle konuştu:

Bazı tarlalara yağıştan dolayı girilemiyor. Birkaç gün içerisinde de o tarlalarda hasat tekrardan başlayacaktır. Bu tür sağanak yağışlar, buğdayda renk değişimine neden olur. Bunun haricinde bitkinin yatmasıyla birlikte hasat zamanı uzar. Bu da yüksek oranda dane kayıplarına neden olur.

"Kırklareli'de yağışlar ekine zarar vermedi"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise şu ana kadar yağışların ekine zarar vermediğini ancak devam etmesi halinde dane kayıplarına neden olabileceği görüşünü paylaştı.