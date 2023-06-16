Trakya'da yağmur buğdaydan beklentiyi artırdı Trakya'da bahar yağmurları buğdayda rekolte beklentisini yükseltti.

AA

Türkiye geçen yıl yaşadığı kuraklıktan ötünü tarımda zor zamanlar yaşamıştı.

Özellikle arıcıların bal üretimi sekteye uğramış ve az elde edilen ürünün fiyatı yoğun talep üzerine artmıştı.

Bu yıl yağmurlar üreticiyi sevindiriyor.

Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşanan bahar yağmurları, gelişimine katkı sunduğu buğdayda yüksek rekolte beklentisini arttırdı.

Edirne'de yağış ortalamanın üzerinde

Meteorolojik verilere göre, Edirne bahar aylarında uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı.

Yağışlar göl, gölet ve barajları doldururken tarımsal üretime de katkı sağladı.x

"Buğdayda rekolte arttı"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bahar yağmurlarıyla buğdayda rekolte beklentisinin yükseldiğini söyledi.

"Bu sene 680 ile 740 bin ton arasında rekolte bekliyoruz"

Kentte 1 milyon 220 bin dönüm alanda buğday ekildiğini ifade eden Aksoy, rekoltenin geçen yıla göre artacağını öngördüklerini kaydederek şöyle konuştu: