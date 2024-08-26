Trakya'daki 14 barajın doluluk oranı yüzde 40'a geriledi Trakya'da 14 barajdaki doluluk oranı yüzde 40 ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı.

AA

Artan hava sıcaklıkları barajların seviyesinin düşmesinde etkin rol oynadı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'yi kapsayan Trakya bölgesindeki barajlar, geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşadı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın doluluk oranı 446 milyon 747 bin olarak ölçüldü.

Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 40 olarak tespit edildi.

Geçen yıl ağustos ayında ise söz konusu barajların doluluk oranı yüzde 41 olarak kayıtlara geçmişti.

TRAKYA'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Edirne'de 6 barajın doluluk oranı 175 milyon 321 bin metreküp oldu.

Kırklareli'nde 4 barajın doluluk oranı 102 milyon 323 bin metreküp oldu.

Tekirdağ'da 4 barajın doluluk oranı 169 milyon 103 bin metreküp olarak kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)