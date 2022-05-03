Tren yolculuğuna talep ikiye katlandı

Ramazan Bayramı'nda bir yerden bir yere gitmek için kullanılan trenle ulaşıma olan talep yüzde 200 arttı.

Tekirdağ-İstanbul arasında tercih edilen tren yolculuğuna olan talep, bilet fiyatlarının da uygun olması nedeni ile artıyor.

Çerkezköy-Halkalı tren seferlerinde bayram seferleri doldu. Gidiş ve dönüş istikametinde günde 2 sefer yapan trene vatandaşlar 3 günlük bayram tatilinde yoğun talep gösterdi.

Bilet fiyatları 25 lira

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sefer yapan ve bilet fiyatları 25 lira olan Çerkezköy-Halkalı seferi yapan trenlerde de aşırı yoğunluk oluştu.

İHA'nın haberine göre, 3 günlük bayram tatilinde trenler tıklım tıklım oldu.