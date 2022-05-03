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    Tren yolculuğuna talep ikiye katlandı

    Ramazan Bayramı'nda bir yerden bir yere gitmek için kullanılan trenle ulaşıma olan talep yüzde 200 arttı.
    • 03.05.2022 - 15:06
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    Tren yolculuğuna talep ikiye katlandı

    Tekirdağ-İstanbul arasında tercih edilen tren yolculuğuna olan talep, bilet fiyatlarının da uygun olması nedeni ile artıyor.

    Çerkezköy-Halkalı tren seferlerinde bayram seferleri doldu. Gidiş ve dönüş istikametinde günde 2 sefer yapan trene vatandaşlar 3 günlük bayram tatilinde yoğun talep gösterdi.

    Bilet fiyatları 25 lira

    Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sefer yapan ve bilet fiyatları 25 lira olan Çerkezköy-Halkalı seferi yapan trenlerde de aşırı yoğunluk oluştu.

    İHA'nın haberine göre, 3 günlük bayram tatilinde trenler tıklım tıklım oldu.

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    Tren yolculuğuna talep ikiye katlandı #3

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