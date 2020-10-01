Tropik meyvelerden ahtapota kadar 239 farklı üründen turşu kurdu

Lara'da 27 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, tropik meyvelerden ahtapota kadar 239 farklı ürünün turşusunu kurdu. Turistlerin özellikle ahtapot turşusuna büyük ilgi gösterdiğini anlatıyor.

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde restoran işleten Mustafa Hazar (58), değişik tatları denemeyi seviyor ve turşu konusunda yenilik arayışı hiç bitmiyor.

10 LİTRESİ 200 LİRAYA AHTAPOT TURŞUSU

Daha önce salatasını yaptığı ahtapotun "neden turşusu da olmasın" fikrinden yola çıkarak kurduğunu anlatan Hazar, bu ürüne ilginin beklentisinin üzerine olduğunu belirtti. Özellikle Rus turistlerin gelip almayı alışkanlık haline getirdiği turşu çeşidinin, 10 litresini 200 liradan satıyor.

239 ÇEŞİT TURŞU KURDU

Hazar, bugüne kadar çam kozalağı, çıra, yumurta, hamsi, tropik meyveler, sarımsak ve ahtapot başta olmak üzere 239 çeşit turşu kurdu. Hazar, hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra, çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve tavuk yumurtası, hamsi, yer elması, şeker pancarı, biber, ejder meyvesi, ceviz, fındık, sarımsak ve ahtapottan da turşu kuran Hazar, restoranının vitrinlerini turşularıyla doldurdu.

TURŞUCU DÜKKANI DEĞİL SANKİ ŞİFAHANE

Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak, salatalık, C vitamini ağırlıklı tropik meyve turşularına ilginin yüksek olduğuna dikkat çeken Hazar, "Acılı turşu suyu boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir. Kaya koruğu Akdeniz sahillerinde yetişir ve turşusu guatra iyi gelir. Kapari turşusu karaciğeri yeniler ve siroza iyi gelir. Lahana turşusu çok özel bir probiyotiktir, bağırsaklara çok faydalıdır. Turşularım tamamen butik üretim ve kaya tuzu kullanıyorum. Kaya tuzunun tansiyona iyi geldiğini ve düşürdüğünü Canan Karatay Hoca da açıkladı." dedi.