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    TROY ödeme sistemi geliyor

    Finansal İstikrar Komitesi toplantısında gündeme gelen Türk kartlı ödeme sistemi TROY üzerinde çalışılıyor.
    • REUTERS
    • 14.03.2022 - 09:11
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    TROY ödeme sistemi geliyor

    Finansal İstikrar Komitesi toplantısında TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi için yol haritasının belirlenmesi görüşülmüştü.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapılan toplantıda ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sisteme yansımaları gündeme gelmişti.

    TROY SİSTEMİNDE GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI

    Hazine'nin cuma günü gerçekleştirilen toplantıya yönelik açıklamasında "Troy ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır." denildi.

    TÜRK KARTLI ÖDEME SİSTEMİ

    TROY, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından kurulan ve işletilen bir Türk kartlı ödeme sistemi.

    YENİ POLİTİKA ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

    Açıklamada "finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerileri değerlendirilmiştir. Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında komiteye bilgi verilmiştir." denildi.

    TROY


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