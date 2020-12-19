Trump, Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli şirketleri, denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını imzaladığı duyuruldu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına yeni bir hamle daha eklendi. ABD Başkanı Donald Trump, yöneticiliği bırakmasına çok az bir zaman kalmasına rağmen Çin'i de içine alacak ticari hamleler yapmaya devam ediyor.

DENETİM ŞARTLARINA UYMAZLARSA ÇIKARTILACAKLAR

Çinli şirketleri, denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını imzaladı.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump'ın, "Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası"nı imzaladığı belirtildi.

DENETİMLERE 3 YIL ART ARDA UYULMAZSA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu yasa, yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan borsalarında listelenmesini engelliyor.

ALİBABA, BAİDU, PİNDUODUO VE PETROCHİNA ETKİLENECEK

Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, Alibaba, Baidu, Pinduoduo ve PetroChina gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor.

KAMU ŞİRKETLERİ DE AÇIKLAMA YAPACAK

Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını gerektiriyor.