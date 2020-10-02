Trump koronavirüse yakalanınca, New York borsası düştü

New York borsası, ABD Başkanı Trump'ın koronavirüse yakalanmasının yarattığı piyasalardaki tedirginliğin etkisiyle, güne düşüşle başladı.

ABD’de New York borsası, açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,29 azalışla 27.458,44 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,36 düşüşle 3.334,74 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,82 azalışla 11.120,49 puandan işlem görmeye başladı.

TRUMP'IN KORONAVİRÜS HABERİ SONRASI ABD'DE PİYASALAR RİSKE GİRDİ

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması etkili oldu. Özellikle seçimler öncesinde yaşanan bu gelişme, piyasalarda risk iştahını artırınca borsada işlemler satıcılı seyir izledi ve böylece endekslerde düşüş yaşandı.

ABD endeksleri, haberin ilk duyulduğu dün de vadeli işlemler piyasasında yüzde 2'ye yakın değer kaybetmişti.

KORONAVİÜRÜS TEŞVİK PAKETİ ONAYLANDI AMA VETO EDİLME OLASIĞI SÜRÜYOR

ABD’de yine dün Demokrat üyelerin sunduğu, koronavirüs salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması önemli bir gelişme. Ancak Senato’da Cumhuriyetçiler tarafından veto edilme olasılığının sürmesi, ABD’de belirsizlikleri devam ettiren bir başka neden olarak göze çarpıyor.

ABD’DE İSTİHDAM ARTTI ANCAK BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Makroekonomik tarafta ise ülkede tarım dışı istihdam, eylülde 661 bin kişilik artış gösterdi ancak beklentilerin altında bir seyir izledi. İşsizlik oranı ise aynı dönemde beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 7,9'a geriledi.

Analistler, tarım dışı istihdama ilişkin son verilerin iş gücü piyasasında beklenenden daha yavaş bir toparlanmaya işaret ettiğini bildirdi.