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    Trump'tan Çin ve AB'yi gümrük vergisiyle tehdit etti

    ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ıstakozları üzerindeki gümrük vergisini azaltmamaları Avrupa Birliği ve Çin'e daha fazla vergi uygulayacağını belirtti.
    • AA
    • 06.06.2020 - 06:30
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    Trump'tan Çin ve AB'yi gümrük vergisiyle tehdit etti

    ABD Başkanı Donald Trump, Maine eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, deniz ürünleri sektörü yöneticileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

    "AB VERGİLERİ DÜŞÜRMEZSE BİZ DE ARAÇLARINA EK VERGİ KOYARIZ"

    AB'nin, Amerikan ıstakozları üzerinde uyguladığı gümrük vergisine tepki gösteren Trump, "AB, bu vergileri düşürmezse biz de durumu eşitleyecek şekilde, AB'den gelen arabalara gümrük vergisi uygularız." dedi.

    ÇİN'İ DE UNUTMADI

    Trump, "Çin de Amerikan ıstakozlarına yönelik gümrük vergisini azaltmazsa, bu ülkeden gelen ürünlere yeni gümrük vergileri uygularız." diye konuştu.

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