TSE sertifikasyonu yerli ürün kullanımının önünü açtı

Türk Standardları Enstitüsü, sertifikasyonun yerli ürün kullanımının önünü açtığı doğrultusunda açıklama yaptı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak amacıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütüyor.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, enstitünün 2022 yılı çalışmalarını değerlendirdirerek; Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde kullanılan yerli ürün miktarının 20 milyar lirayı bulacağını belirterek, "TSE projede yetki almasaydı ürünler ithal edilecekti." ifadesini kullandı.

"Türkiye standartları belirleyen ülke konumunda"

Şahin, Türkiye'nin sadece standartlara uyum sağlayan ülke değil, standartları belirleyen ülke konumuna gelmesi yönünde adımların atıldığına işaret etti.

"Helal sertifikalara talep arttı"

Pazara giren üretici sayısıyla birlikte tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin helal olduğuna ilişkin bilgilendiren sertifikalara olan talebin de arttığını ifade eden Şahin, gıda, kozmetik, ilaç, finans, turizm gibi alanları içine alan helal sertifikası çalışmalarının, 7 trilyon doları aşan pazar büyüklüğü nedeniyle belgelendirme kuruluşlarının dikkatini çektiğini belirtti.

TSE'nin ürün testleri sonucunda yerli ürünler Akkuyu'da kullanılmaya başlandı​​​​​​​

Şahin, kurumun, Rasotom ve Akkuyu Nükleer AŞ tarafından gerçekleştirilen bir dizi denetimin ardından 7 Ocak 2020 tarihinde Akkuyu NGS projesi kapsamında güvenlik sınıfı 4 ve herhangi bir güvenlik sınıfına girmeyen ekipman ve malzemelerin sertifikalandırılması konusunda malzeme onay kuruluşu olarak yetkilendirildiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan sözleşme kapsamında malzeme denklikleri konusunda çalışmalar gerçekleştirildi. TSE’nin ürün testleri sonucunda yerli üreticilerin ürünleri Akkuyu NGS projesinde kullanılmaya başlandı. TSE’nin sertifikasyonu sayesinde; vanalar, borular depolama tankları, donatı çelikleri ve diğer yapı malzemeleri olmak üzere iki yıl içinde yaklaşık 3 milyar liralık ürün yerli sanayiciden temin edilerek Akkuyu NGS’de kullanıldı. Akkuyu NGS Projesi tamamlandığında kullanılan yerli ürün miktarının 20 milyar lirayı bulması bekleniyor. TSE bu projede yetki almasaydı, bu ürünlerin tamamı da yurt dışından ithal edilecekti."