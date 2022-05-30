TSE'de görev teslimi

TSE'nin eski başkanı Adem Şahin, yapılan genel kurul sonrasında görevi yeni başkan Mahmut Sami Şahin'e devretti.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), sanayi ve ticaret alanında önemli çalışmalara imza atıyor. TSE'nin 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı, sonrasında kurumun başkanlığına Mahmut Sami Şahin seçildi.

Yeni başkan: Mahmut Sami Şahin

AA'nın haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen gene kurulun açılış konuşmalarının ardından yapılan seçimde TSE'nin yeni Başkanı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını yürüten Mahmut Sami Şahin oldu.

Kurumun yönetim kurulu üyeliklerine ise Halil İbrahim Çetin, Mehmet Bozdemir, Ahmet Çarhan ve Mehmet Tuncay Yıldırım seçildi.

Görev devir teslimi TSE binasında gerçekleştirildi. Eski Başkan Adem Şahin, yeni görevi için Mahmut Sami Şahin'i tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Mahmut Sami Şahin kimdir

1971 yılında Karaman'da doğdu. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan 1982 yılında ve Karaman İmam Hatip Lisesi'nden 1989 yılında mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü 1993 yılında bitirdi ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi oldu. 1992-1993 döneminde S.Ü. Eğitim Fakültesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. 2015 yılında kurulan Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Yönetici A Ş kurucu şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi oldu. MMO, KIZILAY, MÜSİAD, KSO ve Selçuk Üniversitesi Mak. Müh. Bölümü Sanayi Danışma Kurulu üyelik yapan Şahin son olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını yürütüyordu.