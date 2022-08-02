TSKB'nin 6 aylık net dönem kârı 1,5 milyar lira

TSKB, bir açıklama yaparak 2022 yılının 2'nci çeyreğine ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünün yılbaşına göre yüzde 18 artarak 99,1 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (TSKB) 6 aylık net dönem kârı 1,5 milyar lira olurken, bankanın, 2022 yılının 2'nci çeyreğine ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 18 artarak 99,1 milyar liraya ulaştırdı.

Kredi portföyü yüzde 9 büyüme kaydederek 69,6 milyar lira oldu

Aktifler içerisinde yüzde 70'lik paya sahip kredi portföyü ise, yılın ilk yarısında yenilenebilir enerji projeleri ile kapsayıcılık teması altında başta imalat sanayi olmak üzere farklı sektörlerdeki yatırımlara sağlanan finansman ile yüzde 9 büyüme kaydederek 69,6 milyar lira oldu. Bankanın özvarlık büyüklüğü, aynı dönemde yüzde 17 artışla 8,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, 6 aylık net dönem kârı 1,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka böylelikle, yılın 2'nci çeyreğini yüzde 40,4 seviyelerinde öz kaynak kârlılık oranı ile tamamladı.

"Çevresel ve sosyal fayda sağlayan yatırımların öne çıktı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, şunları kaydetti:

"TSKB, uzun yıllardır sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma vizyonu ve bu yöndeki kararlı adımlarıyla ayrışan bir banka. Pandemi ile birlikte tüm sektörlerin dönüşüm ihtiyacı belirginleşirken, çevresel ve sosyal fayda sağlayan yatırımların önemi, daha anlaşılır hale geldi. Böyle bir dönemde sürdürülebilir kalkınma alanındaki derin uzmanlığımızın ve hayata geçirdiğimiz sayısız proje ile elde ettiğimiz deneyimin hem sektörümüz hem de üretim dünyasındaki paydaşlarımız için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. İlk yarıyılı, güçlü finansal sonuçlar açıklayarak tamamlamanın memnuniyetini duyuyor, yılı misyonumuz çerçevesinde, hedeflerimizi aşan bir performansla kapatmayı öngörüyoruz. Dünyadaki gelişmelere ve ülkemiz ihtiyaçlarına paralel olarak, tüm iş kollarımızla etkimizi sürekli derinleştirmek, genişletmek ve reel sektörün yeşil dönüşümünü desteklemek için bütüncül bir yaklaşımla ilerlemeye devam edeceğiz."