TÜBİTAK, 273 personel alacağını duyurdu Kurum ve kuruluşlar eleman alımlarını duyurarak başvuru şartlarını paylaşıyor. Şimdi de TÜBİTAK çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 273 personel alımı için düğmeye bastı.

AA

Araştırmalar arttıkça ilgili kurumların da eleman arayışları devam ediyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 273 personel alımı gerçekleştirecek.

273 araştırmacı, teknisyen ve destek personeli arayışı var

Kurumun, Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde görev yapmak üzere 273 araştırmacı, AR-GE teknisyeni ile teknik ve destek personeli istihdam edilecek.

Başvuru tarihi

Başvurular 17 Nisan'a kadar yapılacak.

Bilgi için

Detaylı bilgiye TÜBİTAK www.tubitak.gov.tr ile Türkiye İş Kurumu'nun www.iskur.gov.tr internet sitelerinden ulaşılabilecek.