TÜBİTAK'tan bilim dergileri satış ihalesi

TÜBİTAK'ın popüler bilim dergilerinin bayilerce satışına ilişkin ihale kararı ve ayrıntıları yayınlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ile Meraklı Minik dergilerinin 2022 yılında bayilerce okura ulaştırılması için satış ihalesi açtı.

İHALE 2022 YILI İÇİN YAPILIYOR

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, popüler bilim dergilerinin bayilerce okuyucuya ulaştırılması amacıyla açılan ihale, bu dergilerin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 döneminde 12 ay satışını kapsıyor.

DERGİLERİN AYLIK SAYISI TOPLAM 126 BİN

İsteklilere, aylık 24 bin Bilim ve Teknik, 42 bin Meraklı Minik ve 60 bin Bilim Çocuk dergisi verilecek.

Katılımcılar, ihale dokümanını TÜBİTAK'ın Ankara-Kavaklıdere'deki Satın Alma Müdürlüğünden temin edebilecek. İhale 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek.