TÜDER: Yıl sonu para puanlarınızı kontrol etmeyi unutmayın

Yıl sonuna kadar bankaların dışında çeşitli kartlarda biriken hediye puanları, genellikle yılbaşından sonra kullanılamıyor. Tüketiciler Derneği bu konuda uyarıyor.

Genelde yıl sonları gönderilen mesajlarla, para puanlarla ilgili hem bilgilendirme yapılıyor, hem de alışveriş teşvik ediliyor. Tüketiciler Derneği (TÜDER), tüketicileri para puanlarına sahip çıkmaları doğrultusunda uyardı.

Havayolu seyahatleri ve akaryakıt harcamaları başta olmak üzere, alışveriş ya da uçuşlar sonrası kazanılan miller ya da para puanlar, ikinci yılın sonunda geçerliliğini yitiriyor. Tabii firmaların müşteri hizmetleri politikasına göre bu süreler değişebiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda banka kredi kartlarıyla yapılan alışverişler sonrası kazanılan para puanların yıl sonlarında geçerliliğini yitireceği gündeme gelmiş, birçok banka bunun geçerli olmadığını, para puanların sonraki yıla devrettiğine ilişkin açıklamalar yapmıştı.

SADAKAT KARTI YA DA FİRMA KARTI DİYE TANIMLANAN KARTLARDA BİRİKEN PARA PUANLAR

Daha çok sadakat kartı ya da firma kartı diye tanımlanan kartlarda biriken para puanlar, yıl sonlarında geçerliliğini yitirebiliyor. Aynı şekilde, süreli hediye çekleri de, bir yılın sonunda geçersiz hale gelebiliyor.

TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, yaklaşan yıl sonu nedeniyle, ekonomik menfaatlerimizin korunması açısından kredi kartları ya da firma kartlarımızda biriken para puanlar ile uçuş millerini kontrol etmekte yarar bulunduğunu diye getirdi.

“BİRİKEN PUANLARIMIZI, MİLLERİMİZİ ÖĞRENEBİLİRİZ”

Küçük konuyla ilgili açıklamasında “Firmaların müşteri hizmetleri yetkilileri ile görüşüp ya da firmaların web sayfalarını ziyaret ederek, biriken puanlarımızı, millerimizi öğrenebiliriz. Biriken para puanlarımızı, uçuş millerimizi veya hediye çeklerimizi, ihtiyaçlarımıza en uygun mal ve hizmetlerin satın alınmasında kullanabiliriz.” dedi.