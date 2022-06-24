Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
365.268
0.46%
BTXN Coin
7.76
-0.51%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    TÜDKİYEB: Kurbanlık küçükbaşın kilogramı 60 lira

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, Kurban Bayramı yaklaşırken, yeterince küçükbaş hayvanın olduğunu ve fiyatların kilogramda 60 lira bandında bulunduğunu açıkladı.
    • 24.06.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 17:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TÜDKİYEB: Kurbanlık küçükbaşın kilogramı 60 lira

    Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlık satıcıları, bu yıl küçükbaş kurban satışı tahminlerini belirterek kilogram fiyatının yaklaşık olarak ne kadar olacağını aktardı.

    AA'nın haberine göre, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı öncesinde merak edilen sorulara ışık tuttu.

    Kurbanlık küçükbaşın kilogram fiyatı 60 lira

    Nihat Çelik, kurbanlık küçükbaş hayvan arzında sıkıntı olmadığını belirterek, "Kurbanlık küçükbaş hayvanlarda canlı baskül kilogram fiyatı ortalama 60 lira bandında seyrediyor." dedi.

    "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık arzında sıkıntı olmayacak"

    Yetiştiricilerin kurbanlık hayvan üretiminde bir sıkıntı yaşamadığını anlatan Çelik, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık vasıfta küçükbaş hayvan arzında sıkıntı olmayacak. Uzun yıllar itibarıyla kurbanlık olarak küçükbaş hayvan kesimine baktığımızda hiçbir zaman 2,5 milyonun altına inilmemiştir. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda pandeminin olumsuzluklarına rağmen ülkemiz genelinde 2,8 milyon civarında küçükbaş hayvan kurban edildi." ifadelerini kullandı.

    "Kurbanlık kesimi 3 milyonun altına düşmeyecek"

    Çelik, başta yem olmak üzere girdi maliyetlerinin çok yükselmesinin kurbanlık satışlarını az da olsa etkileyebileceğini düşündüklerinin altını çizerek, yine de küçükbaş kurbanlık kesiminin 3 milyonun altına düşmeyeceğini öngördüklerini vurguladı.

    "Yetiştirici emeklerinin karşılığını almalı"

    Girdi fiyatlarının artışına paralel kurbanlık fiyatlarında da bir miktar artış olmasını beklediklerine işaret eden Çelik, "Ülkemizin pek çok yerinde kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatlarının geçen yıla göre artış göstereceği beklenen durumdur. Karma yem ve kaba yem fiyatlarında geçen yıla göre artış yaşandı. Diğer masrafları da eklersek yetiştiricilerimizin maliyetleri fazlasıyla artmıştır. Dolayısıyla kurbanlık hayvan fiyatlarında artış olmasını doğal karşılamamız gerekir. Yetiştirici emeklerinin karşılığını almalı." diye konuştu.

    TÜDKİYEB: Kurbanlık küçükbaşın kilogramı 60 lira #1

    "Bazı bölgelerimizde baskül kilogram fiyatı 50 lira"

    Çelik, kurbanlık fiyatlarının bölgelere ve illere göre değiştiğini dile getirerek şunları kaydetti:

    "Birliklerimizden de aldığımız veriler değerlendirildiğinde kurbanlık küçükbaş hayvanlarda canlı baskül kilogram fiyatı ortalama 60 lira bandında seyrediyor. Bazı bölgelerimizde baskül kilogram fiyatı 50 lira, bazı bölgelerimizde ise 60 liranın üzerinde olabiliyor. Vatandaşlarımız keselerine göre makul fiyattan küçükbaş hayvanını alıp gönül rahatlığı içerisinde kurbanını kesebilir."


    İlginizi Çekebilir

    Trabzonspor yeni sezon kombinelerini satışa çıkarıyor! Kombineler ne kadar?
    Futbol

    Trabzonspor yeni sezon kombinelerini satışa çıkarıyor! Kombineler ne kadar?

    Gaziantep'te köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yoğun bakımda
    3. Sayfa

    Gaziantep'te köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yoğun bakımda

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!
    Tesla

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!

    Görüş Bildir