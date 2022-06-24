TÜDKİYEB: Kurbanlık küçükbaşın kilogramı 60 lira

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, Kurban Bayramı yaklaşırken, yeterince küçükbaş hayvanın olduğunu ve fiyatların kilogramda 60 lira bandında bulunduğunu açıkladı.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlık satıcıları, bu yıl küçükbaş kurban satışı tahminlerini belirterek kilogram fiyatının yaklaşık olarak ne kadar olacağını aktardı.

AA'nın haberine göre, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı öncesinde merak edilen sorulara ışık tuttu.

Kurbanlık küçükbaşın kilogram fiyatı 60 lira

Nihat Çelik, kurbanlık küçükbaş hayvan arzında sıkıntı olmadığını belirterek, "Kurbanlık küçükbaş hayvanlarda canlı baskül kilogram fiyatı ortalama 60 lira bandında seyrediyor." dedi.

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık arzında sıkıntı olmayacak"

Yetiştiricilerin kurbanlık hayvan üretiminde bir sıkıntı yaşamadığını anlatan Çelik, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık vasıfta küçükbaş hayvan arzında sıkıntı olmayacak. Uzun yıllar itibarıyla kurbanlık olarak küçükbaş hayvan kesimine baktığımızda hiçbir zaman 2,5 milyonun altına inilmemiştir. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda pandeminin olumsuzluklarına rağmen ülkemiz genelinde 2,8 milyon civarında küçükbaş hayvan kurban edildi." ifadelerini kullandı.

"Kurbanlık kesimi 3 milyonun altına düşmeyecek"

Çelik, başta yem olmak üzere girdi maliyetlerinin çok yükselmesinin kurbanlık satışlarını az da olsa etkileyebileceğini düşündüklerinin altını çizerek, yine de küçükbaş kurbanlık kesiminin 3 milyonun altına düşmeyeceğini öngördüklerini vurguladı.

"Yetiştirici emeklerinin karşılığını almalı"

Girdi fiyatlarının artışına paralel kurbanlık fiyatlarında da bir miktar artış olmasını beklediklerine işaret eden Çelik, "Ülkemizin pek çok yerinde kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatlarının geçen yıla göre artış göstereceği beklenen durumdur. Karma yem ve kaba yem fiyatlarında geçen yıla göre artış yaşandı. Diğer masrafları da eklersek yetiştiricilerimizin maliyetleri fazlasıyla artmıştır. Dolayısıyla kurbanlık hayvan fiyatlarında artış olmasını doğal karşılamamız gerekir. Yetiştirici emeklerinin karşılığını almalı." diye konuştu.

"Bazı bölgelerimizde baskül kilogram fiyatı 50 lira"

Çelik, kurbanlık fiyatlarının bölgelere ve illere göre değiştiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Birliklerimizden de aldığımız veriler değerlendirildiğinde kurbanlık küçükbaş hayvanlarda canlı baskül kilogram fiyatı ortalama 60 lira bandında seyrediyor. Bazı bölgelerimizde baskül kilogram fiyatı 50 lira, bazı bölgelerimizde ise 60 liranın üzerinde olabiliyor. Vatandaşlarımız keselerine göre makul fiyattan küçükbaş hayvanını alıp gönül rahatlığı içerisinde kurbanını kesebilir."