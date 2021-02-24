TÜDKİYEB: Nüfus başına bir küçükbaş hayvan hedefine 7 yıl var

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin 54 milyon 100 bin küçükbaş hayvan sayısına ulaştığını belirtti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Türkiye, 2009-2020 döneminde koyun sayısını yıllık ortalama yüzde 6,2, keçi sayısını ise yüzde 8 artırarak 54 milyon 100 bin küçükbaş hayvan sayısına ulaştı" diyerek, nüfus başına bir küçükbaş hayvan hedefine 7 yılda ulaşılabilineceğini iletti.

Çelik, son sayıma göre Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2020 itibarıyla 83 milyon 600 bine çıktığını, bu hızla devam etmesi halinde 2028'de rakamın 87 milyon 400 bin seviyesine yükselebileceğini aktardı. Mevcut artış hızıyla 2020 sonunda 42 milyon 100 bini koyun, 12 milyonu keçi olmak üzere 54 milyon 100 bine ulaşan küçükbaş hayvan sayısının ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılına rastlayan 2023'te 65 milyonu, 2025'te 75 milyonu, 2028 yılında 90 milyonu aşacağına işaret eden Çelik, geçen yıl salgına rağmen koyun sayısının bir önceki yıla göre yüzde 13, keçi sayısının yüzde 7 arttığı bilgisini verdi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN BİZE BELİRLEDİĞİ HEDEFİ, 7 YILDA, 2028 YILINDA TUTTURURUZ”

Çelik, Türkiye'nin 2009-2020 döneminde de koyun sayısını yıllık ortalama yüzde 6,2, keçi sayısını da yüzde 8 artırarak 54 milyon 100 bin küçükbaş hayvan sayısına ulaştığına dikkati çekerek, "Türkiye hızla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef koyduğu 'nüfus başına bir küçükbaş hayvan' sayısı olan 90 milyon başa yaklaşıyor. Bu hızla gidersek Cumhurbaşkanımızın bize belirlediği hedefi, 7 yılda, 2028 yılında tuttururuz. Toplam küçükbaş hayvan sayısında da yüzde 11,6'lık çift haneli bir artış görüldü." değerlendirmesinde bulundu.