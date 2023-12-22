TÜİB Başkanı Büyükfırat: Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu sürekli olacak TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, sadece iki kardeş ülkeyideğil Türk dünyasını da yakınlaştıran Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'nu her yıl düzenlemeyi ve Türk birliğine bu şekilde katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Türkiye ve Azerbaycan'dan birçok hükümet yetkilisinin, bürokratın ve iş insanının yoğun katılımıyla gerçekleşen 'Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na ev sahipliği yaptı.

Azerbaycan İhracatın ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TÜİB) işbirliğinde düzenlenen foruma, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve birçok önemli iş insanı katıldı.

Forumun açılışında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un yer aldığı etkinlikte, Enerji Bakanı Perviş Şahbazov, Sağlık Bakanı Teymur Musayev ve Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev gibi önemli isimlerin konuşmaları yer aldı.

AZPROMO ve TÜİB arasında 2024 Eylem Planı'nın imzalandığı forumda, iş insanları yeni işbirliği fırsatlarını araştırmak amacıyla çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

"Türk dünyasını birleştiren bir sürece giriyoruz"

Forumu değerlendiren Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, forumun büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferle beraber bölgede yeni bir dönemin açıldığını belirten Büyükfırat,

Bölgede yeni bir kapı açıldı. Türk dünyasını birleştiren bir sürece giriyoruz. Foruma Türkiye ve Azerbaycan'ın hem devlet yetkilileri hem de iş çevresinden ciddi katılım oldu. Panellerimiz de çok dolu geçti. Stratejik kararlar alındı.

dedi.

Büyükfırat, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in 15 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmi hedefi belirlediğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl (Türkiye ile Azerbaycan arasındaki) ticaret hacmi 7 milyar doları geçti. Bizi bu hedefe ulaştıracak önemli bir toplantı oldu. Bizler bu hedef doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar için takip sistemi kuracağız. Şirketler arasındaki görüşmelerin takibini yapacağız. Sadece işi almakla değil, alıp, takip edip bitirmekle ilgili çalışmalarımız olacak.

"Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu"nu sürekli hale getirmeyi, her yıl düzenlemeyi planladıklarını bildiren Büyükfırat,

Biz, tarihi bir dönemden geçen Türk birliğine bu şekilde katkı sunacağız. İş dünyasına çok önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz. Bizlere düşen görevin bilinci ve şuuruyla buna benzer çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

ifadelerini kullandı.

Büyükfırat, foruma bakanlar düzeyindeki katılımın Türkiye ve Azerbaycan hükümetlerinin iki ülke iş insanlarının işbirliğine verdiği desteğin göstergesi olduğunu vurguladı.