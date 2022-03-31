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    TÜİK 2022: Mart enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu?

    Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon oranı merak ediliyor. 2022 Mart enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemde. İşte TÜİK enflasyon tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 09:37
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    TÜİK 2022: Mart enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu?

    Aylık olarak açıklanan enflasyon rakamları, vatandaşların gündeminde...

    Alım gücünü gösteren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, aynı zamanda kira artış oranlarını etkiliyor.

    Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

    Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Mart ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

    2022 MART ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

    Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamları 4 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

    Açıklanan rakamlara göre tüketici fiyat endeksi ve kira artış oranları da netleşecek.

    TÜİK 2022: Mart enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu? #1


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