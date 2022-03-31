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TÜİK 2022: Mart enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu?

TÜİK 2022: Mart enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon oranı merak ediliyor. 2022 Mart enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemde. İşte TÜİK enflasyon tarihi...