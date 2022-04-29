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TÜİK 2022: Nisan enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu?

TÜİK 2022: Nisan enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon oranı merak ediliyor. 2022Nisan enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemde. İşte TÜİK enflasyon tarihi...