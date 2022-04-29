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TÜİK 2022: Nisan enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon oranı merak ediliyor. 2022Nisan enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemde. İşte TÜİK enflasyon tarihi...
- Haber Merkezi
- 29.04.2022 - 10:26
Aylık olarak açıklanan enflasyon rakamları, vatandaşların gündeminde...
Alım gücünü gösteren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, aynı zamanda kira artış oranlarını etkiliyor.
Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.
Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…
2022 Nisan enflasyonu açıklandı mı?
Mayıs ayının ilk günlerinin Ramazan Bayramı vesilesiyle resmi tatil günlerine denk gelmesinden dolayı nisan ayı enflasyon rakamlarının 5 Mayıs 2022 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.