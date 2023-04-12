TÜİK açıkladı! Şubat ayı perakende satış endeksleri arttı
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 21,5 artış gösterdi.
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ensonhaber.com
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı perakende satış endekslerini açıkladı.
(AYRINTILAR GELİYOR)
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