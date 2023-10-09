TÜİK, ağustos 2023 dış ticaret endekslerini açıkladı TÜİK, Ağustos 2023 Dış Ticaret Endekslerini paylaştı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi ağustosta yüzde 1,8 azalırken, ihracat miktar endeksi yüzde 3,4 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerine aktardı.

İhracat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16 azaldı, yakıtlarda yüzde 19,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 3,4 arttı

İhracat miktar endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 28,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.

Dış ticaret haddi 2023 yılı Ağustos ayında 86,8 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Ağustos ayında 74,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,6 puan artarak, 2023 yılı Ağustos ayında 86,8 oldu.