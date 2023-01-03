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    TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı

    TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı

    2022 yılının son enflasyon rakamı belli oldu. Aralık ayında enflasyon 20 puan düşerek aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 10:01
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 11:01
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini paylaştı.

    TÜFE yıllık yüzde 64,27, aylık yüzde 1,18 oldu

    TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti.

    9 ayın en düşük seviyesi

    Bu rakam, son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

    Giyim grubunda fiyatlar düştü

    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu.

    Konut fiyatları arttı

    Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu.

    enflasyon

    Memur ve emeklilerin zam oranı açıklandı

    Bu rakamla memur ve emeklilerin maaş zam oranları da şekillendi. Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,4 oldu.

    Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 artarak yıllık yüzde 84,39 olmuştu.

    enflasyon


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