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    TÜİK artık yükseköğretim istihdam verilerini de açıklayacak

    TÜİK, yeni bir veri daha yayınlayacağını duyurdu. "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021" haber bülteni, TÜİK tarafından 1 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da yayınlayacak.
    • 29.07.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 11:58
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    TÜİK artık yükseköğretim istihdam verilerini de açıklayacak

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), daha önce yayınlamadığı bir veriyi daha kamuoyu ile paylaşma kararı aldı.

    TÜİK, Ulusal Veri Yayınlama Takvimi'nde yer almayan "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021" haber bültenini, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da yayınlayacağını duyurdu.

    2011-2020 döneminin yükseköğretim istihdam göstergeleri

    AA'nın haberine göre, TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu gösterge için Kurum tarafından idari kayıtların bütünleşik bir veri tabanında eşleştirilmesiyle kurulan "Eğitim-İşgücü Veri Tabanı (EİVT)" çalışması esas alındı. Kurum buna göre 2011-2020 döneminin yükseköğretim istihdam göstergelerini duyuracak.

    Mezunların istihdam durumları açıklanacak

    2011-2020 yıllarında Türkiye'de bir yükseköğretim programından lisans ve ön lisans düzeyinde mezun olan, referans yılda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan bireylerin kayıtlı istihdamda olma durumları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri, aylık ortalama kazançları hesaplandı.

    TÜİK artık yükseköğretim istihdam verilerini de açıklayacak #1

    EİVT çalışması

    Eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki ilişkinin sistematik biçimde, veriye dayalı olarak analiz edilmesini sağlayacak bütünleşik veri tabanının kurulması, sürdürülmesi ve istatistiksel çıktıların üretilmesi amacıyla başlatılan EİVT çalışması, bireylere ait örgün eğitim, kayıtlı istihdam, meslek bilgileri ve kazanç ile demografik bilgilerin eşleştirilmesine dayanan bir yapıya sahip bulunuyor.


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