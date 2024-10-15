TÜİK: Ayran ve tereyağ üretimi rekor kırdı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sıcak geçen yaz aylarında ayran üretimi üst seviyeye çıktı.

Buna göre, 2023'ün Haziran-Ağustos döneminde 226 bin 955 ton ayran üretilirken, 2024'te ise 249 bin 649 tona yükseldiği görüldü.

Böylece yaz aylarında üretilen ayran miktarı 5 yılda yüzde 43 artış göstererek rekor kırdı.

AĞUSTOSTA AYLIK ÜRETİM REKORU

Ayran üretimde ağustosta aylık rekor da kırıldı. Bu yılın haziran ayında 76 bin 765 ton, temmuzda 86 bin 390 ton, ağustosta 86 bin 494 ton ayran üretimi yapıldığı kayıtlara geçti.

Ağustos 2020'de 60 bin 379 ton olan ayran üretimi yüzde 43 artış gösterirken ağustosta son 5 yılın en yüksek aylık üretim miktarına da ulaşılmış oldu.

TEREYAĞI ÜRETİMİNDE REKOR

2024'ün Haziran-Ağustos döneminde, 2020'nin söz konusu dönemine göre tereyağı üretimi yüzde 24 artarak 22 bin 658 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Bu yılın haziran ayında 7 bin 386 ton, temmuzda 7 bin 776 ton, ağustosta 7 bin 496 ton tereyağı üretimi yapıldı.