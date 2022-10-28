TÜİK: Bitkisel üretim artacak

İçinde bulunduğumuz yılda bitkisel üretim tahmini yenilendi. TÜİK'in değerlendirmesine göre, tahıl ve meyve üretiminde artış bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretim tahminlerini, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayınladı.

Bitkisel ürünler ile meyveler bir önceki yıla göre artacak

Üretim miktarlarının, 2022 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 14,3 artacağı, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 3,8 oranında artacağı tahmin edildi. Buna göre, üretim miktarlarının 2022 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 70 milyon ton, sebzelerde 31,7 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 25,8 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Tahıl üretimi 2022 yılında çoğalacak

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 20,7 oranında artarak yaklaşık 38,5 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 11,9 oranında artarak 19,8 milyon ton, mısır üretiminin yüzde 23 oranında artarak 8,3 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 47,8 oranında artarak 8,5 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 36,5 oranında artarak 273 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 32,2 oranında artarak 365 bin ton olacağı öngörüldü.

Baklagillerin önemli ürünlerinden nohutun yüzde 22,1 oranında artarak 580 bin ton, kuru fasulyenin yüzde 11,5 oranında azalarak 270 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 75,4 oranında artarak 400 bin ton; yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 2 oranında artarak 5,2 milyon ton üretileceği tahmin edildi.

Soya üretimi yüzde 14,8 oranında azalacak

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 14,8 oranında azalarak 155 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 5,6 oranında artarak yaklaşık 2,6 milyon ton olacağı öngörüldü.

Tütün üretiminin yüzde15 oranında artarak 82,3 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 6,9 oranında artarak 19 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze üretimi değişim göstermeyecek

Sebze ürünleri üretim miktarının 2022 yılında, bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yaklaşık 31,7 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden hıyarda yüzde 2,8, havuçta yüzde 33,3, beyaz lahanada yüzde 19 oranında artış olurken, domateste yüzde 0,7, karpuzda yüzde 1,5, kuru soğanda yüzde 6 oranında azalış olacağı tahmin edildi.

Meyve üretimi artış gösterecek

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında artarak yaklaşık 25,8 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 5,2, üzümde yüzde 13,5, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 12,5, erikte yüzde 8,5, çilekte yüzde 8,7, zeytinde yüzde 71,2 oranında artış olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 17,7, portakalda yüzde 31,3, limonda yüzde 32,5 oranında azalış öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 11,8 oranında, Antep fıstığında yüzde 100,5 oranında artış olacağı tahmin edildi.

İncirde yüzde 9,4, muzda ise yüzde 12,9 oranında artış olacağı öngörüldü.