TÜİK duyurdu! Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 4 arttı TÜİK'in açıkladığı Mayıs 2023 Ücretli Çalışan İstatistikleri'ne göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki çalışanların durumu açıklandı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini duyurdu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 308 bin 991 kişi iken, 2023 yılı Mayıs ayında 14 milyon 881 bin 757 kişi oldu.

Sanayi sektöründeki artış yüzde 1,4 oldu

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 13 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 arttı.