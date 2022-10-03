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    TÜİK, eylül ayı enflasyonunu açıkladı

    TÜİK, eylül ayı enflasyonunu açıkladı

    TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 11:04
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    Enflasyon, Mayıs 2021'den bu yana kesintisiz yükselişini sürdürüyor...

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı.

    Enflasyon yıllık 83,45 oldu

    Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

    Artış, beklentinin altında

    Ekonomistler, eylül ayında TÜFE’nin yüzde 3,53 artmasını bekliyordu. Artış, beklentinin altında gerçekleşti.

    TÜİK, eylül ayı enflasyonunu açıkladı #1

    Yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu

    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu.

    Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.

    TÜİK, eylül ayı enflasyonunu açıkladı #2

    En yüksek artış konutta

    Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

    Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,99 ile konut oldu.

    TÜİK, eylül ayı enflasyonunu açıkladı #3

    Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 74,63, aylık yüzde 2,74 oldu

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,92 olarak gerçekleşti.

    TÜİK, eylül ayı enflasyonunu açıkladı #4


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